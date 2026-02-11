Аспект на деня и фаза на Луната на 12 февруари 2026 г. Ден за отговорен избор

На 12 февруари 2026 г. Луната е намаляваща, 25-и лунен ден. Това е ден за трезво размишление и отговорен избор. Той ви кани да се спрете, да погледнете назад и честно да оцените накъде води вашият път. Изисква да изоставите това, което съществува само във вашето въображение, и смело да прегърнете това, което може да стане реалност.

Дневен хороскоп за 12 февруари 2026 г.

Утре се доверете на онзи тих, но твърд глас във вас, който отдавна знае истината. Действайте въз основа на принципи, а не на страх. И помнете: всяка врата, която се затваря, не го прави, за да ви заключи вътре, а за да можете най-накрая да видите тази, която вече е отворена.

Сънища и подстригване

Всяка манипулация с косата няма да доведе до нищо добро днес. Ако все пак сте в настроение да промените имиджа си можете да боядисате косата си в естествени цветове. Сънищата през този лунен ден ще бъдат ясни и прозрачни. Днешните сънища се считат за пророчески. Възможно е да сънувате и лоши и опасни сънища. И ако сънят съдържа неразбираем момент, просто се обърнете към интуицията си - тя няма да ви подведе.

Снимки: iStock