Аспект на деня и фаза на Луната на 16 април 2026 г. Рядък аспект носи трансформация

На 16 април 2026 г. Луната е намаляваща, 29-и лунен ден. Основното събитие за деня е съвпадът на Марс и Плутон в Овен. Това е рядък аспект, който астролозите наричат ​​двигателят на трансформацията. Марс ти дава енергия, Плутон – дълбочина и необратимост. Заедно те създават ситуация, в която промяната става неизбежна.

Новолуние в Овен на 17 април 2026 г. Съвети за всички зодии

Най-важната стъпка

Може да почувствате, че познатата система вече не работи, че е време да разчупиш старото и да изградиш нещо ново. Това се отнася за работата, взаимоотношенията, самочувствието и финансите. Утрешната стъпка, дори и да е страшна, може да е най-важната тази година. Не се страхувайте, но и не бързайте. Плутон не прощава лекомислието. В бизнеса това е време за смели договори, нестандартни решения и бърз растеж.

В любовта е време за разговори, които променят всичко: признания, обяснения, раздяла или нови обещания. Но не забравяйте, че утрешната откровеност може да бъде възприета като агресия. Казвайте истината, но внимателно.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване и промени във външния вид. Сънищата през този ден може да са тежки и страни, но за щастие често са лъжливи.

Новолуние в Овен на 17 април 2026 г.: Важни предупреждения!

