Новолуние в Овен на 17 април 2026 г.: Важни предупреждения!

На 17 април 2026 г. предстои Новолоуние в знака на Овена. То ще се случи в 14:51 ч. На този ден няколко планети ще се срещнат в знака Овен, създавайки много мощна енергия за стартиране. Ще има много инерция, смелост и идеи – от внезапното „време е да се запиша за този курс“ до мисълта „Ами ако най-накрая опитам да започна свой собствен проект?“. Наред с това обаче ще възникнат и въпроси: наистина ли сте готови за промяна или просто сте уморени от обичайната рутина? Новолунието ще ви покани честно да проучите желанията си и най-накрая да спрете да отлагате това, което отдавна искате да направите.

Седмичен хороскоп за 6-12 април 2026 г.

Зелена светлина

Какво можете да направите и за какво трябва да внимавате по време на Новолунието в Овен на 17 април 2026 г.? Овен е решителен знак, който ни напомня, че самите идеи не променят нищо. Можете да прекарате години, казвайки си: „Ще започна някой ден“, но реалността започва да се движи напред едва след като направите първата стъпка. Важно е да запомните едно нещо: в деня на Новолунието е най-добре да не бързате с действия. Това е време изключително за планове и намерения. Можете да запишете цели, да обмислите нови идеи и още на следващия ден можете да започнете да действате – дори и да е с много малки стъпки.

Сега е моментът да:

Запишете желанията си

Не само „Искам промяна“, а какво точно искате да промените. Например: да си намерите нова работа, да започнете да учите език или да опитате нов начин на живот.

Направете малка първа стъпка

Запишете се за тренировка, изпратете автобиографията си, започнете блог, пишете на човек, в когото отдавна сте влюбени.

Тествайте идеите си спрямо реалността

Вдъхновението е чудесно. Но е полезно да се запитате: как ще изглежда това в ежедневието?

Използвайте енергията си за развитие

През този период емоциите лесно се разпалват. По-добре е да насочите тази енергия към нови проекти, спорт или творчество.

Въздържайте се

В периода на Новолунието се въздържайте от:

Вземане на решения, основани на емоции

Определено си струва да си поемете няколко вдишвания и да отложите покупката или емоционалния монолог за по-късно.

Рязко прекратяване на връзка или импулсивно отказване

Новолунието е за мисли и планове, а не за действия. Не забравяйте да анализирате и запишете всичко, което ви идва на ум и за което душата ви плаче, но се пазете от желанието да изгаряте мостове в момента.

Вярване в красиви обещания без факти

Ако някой друг се поддаде на страстта, ваша работа е да не се поддавате на красивите речи и празни обещания.

Изискване на незабавна промяна от себе си

Само котките постигат бързи резултати, но ние се нуждаем от време и много работа, за да постигнем желаните резултати, така че не се самообвинявайте за перфектни снимки от социалните медии и се съсредоточете върху най-важното - вашия път.

По време на Новолунието тялото ви може да се забави малко. Може да се чувствате уморени, сънливи или да искате да сте сами. Това е нормално. По-добре е да си почивате повече, да спите достатъчно и да прекарате известно време в тишина. Разходките, леките упражнения или вечер без социални медии – само чай, телевизионно предаване и одеяло – са полезни.

Също така е най-добре да отложите всякакви големи експерименти с външния си вид. Новолунието е по-подходящо за грижи и възстановяване. Маски, грижа за косата, спа вечер у дома – каквото и да ви помага да се чувствате по-добре.

