Аспект на деня и фаза на Луната на 17 април 2026 г. Новолунието променя живота ни

16 април 2026, 11:27 часа
Аспект на деня и фаза на Луната на 17 април 2026 г. Новолунието променя живота ни

На 17 април 2026 г. в 14:51 ч. настъпва Новолоуние в Овен. Утре е особено важно да се вслушате в истинските си желания. Свикнали сте да угаждате на другите, да ги толерирате и да оставяте настрана истината си в името на световния мир. Новолунието в Овен предизвиква този навик. Стари оплаквания ще изплуват на повърхността, ситуации, в които сте мълчали, в които сте се задоволявали с по-малко, отколкото сте заслужавали. И това е вашият шанс да поправите нещата. Време е да кажете: „Това не е правилно за мен“ или „Това е важно за мен“. Вашите хора ще разберат. Други ще направят място за тези, които ще дойдат следващите.

Новолуние в Овен на 17 април 2026 г. Съвети за всички зодии

Опасни емоции

Новолунието в Овен носи висока, опасна енергия, изискваща предпазливост. Избягвайте съдбовни решения, важни срещи и големи събирания. Това не е време за действие, а за планиране, вътрешна настройка и малки, но смели стъпки. Не подписвайте документи, без да ги погледнете. Не се забърквайте в разгорещени спорове. Не рискувайте здравето си. Бъдете особено внимателни на пътя и при работа с машини. Емоциите могат да бъдат експлозивни, затова се научете да правите паузи между импулса и действието.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване и промени във външния вид. Сънищата в тридесетия лунен ден обобщават резултатите във вашето подсъзнание. Ако ги тълкувате правилно, тогава в бъдеще ще можете да направите правилните изводи - с какво трябва да се разделите и какво може да ви бъде полезно в предстоящия лунен цикъл. Сънищата в Новолунието са леки и хубави - на радост, на лошите не обръщайте внимание.

Новолуние в Овен на 17 април 2026 г.: Важни предупреждения!

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
