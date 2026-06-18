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Аспект на деня и фаза на Луната на 19 юни 2026 г. Хирон носи късмет на една от зодиите

18 юни 2026, 22:45 часа 0 коментара
Снимка: iStock
Аспект на деня и фаза на Луната на 19 юни 2026 г. Хирон носи късмет на една от зодиите

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На 19 юни 2026 г. Луната е нарастваща, 5-и лунен ден. Утрешният ден започва с рядко астрологично събитие. Хирон, астероид, който в астрологията символизира най-дълбоките ни рани и едновременно с това е ключът към тяхното изцеление, преминава в знака на Телец. Телецът представлява финансите, самочувствието и чувството за сигурност. През следващите осем години Хирон ще ви помогне да преосмислите връзката си с парите, тялото си и това, което ви дава подкрепа в живота.

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Без провокации

Опитайте се да не се поддавате на провокации. Ако има недоразумения във връзката, те могат да излязат наяве днес, но е най-добре да ги обсъдите спокойно, без обвинения. Венера в опозиция с Плутон може също да провокира импулсивно харчене или желание да купите нещо, което ще подобри статуса ви. Бъдете внимателни с парите. Избягвайте обсъждането на чувствителни теми. В личните отношения избягвайте разгорещени спорове. 

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Сънища и подстригване

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Подстригването на 5-ия ден от лунния месец е благоприятно. Луната в този ден не само ще подобри растежа на косата, но и ще доведе до увеличаване на имуществото. Сънищата от този лунен ден не носят ценна информация. 

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Снимки: iStock

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Луна зодии фаза на луната хороскоп аспект на деня Хирон
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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