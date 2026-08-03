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Протестиращи заплашиха да блокират индустриалния път до ТЕЦ "Бобов дол"

03 август 2026, 6:56 часа 543 прочитания 0 коментара
Снимка: Грийнпийс България
Протестиращи заплашиха да блокират индустриалния път до ТЕЦ "Бобов дол"

Протестиращи от близкото Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и жп прелеза към ТЕЦ "Бобов дол" от 10 ч. днес, обявиха организаторите - кметството и местно екосдружение, предаде БНР. Недоволството е срещу продължаващото с години замърсяване в района на централата. И особено, след като се разбра, че ТЕЦ-ът има инвестиционно предложение да увеличи пет пъти изгарянето на отпадъци - до 184 хил. тона годишно. Още: Готвят пореден протест срещу замърсяванията в района на ТЕЦ "Бобов дол"

Исканията на протестиращите

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Идеята за затваряне на пътя, по който вървят камионите с въглища и машини, и техника на и за централата, се роди на съботния протест в центъра на Големо село. Ситуацията със замърсяванията в района вече е непоносима - запрашаването, миризмата от сероочистващите инсталации, шумът нощем. Недоволството изразява кметът на Големо село Васил Васев:

"Целта е да излизаме, да протестираме и да знаят, че нещо се случва. И никой не ни обръща внимание. Затова съм решил да се съберем и първата задача ни е в понеделник, където ще затворят пътя, на промишления път при жп линията. Който иска това да го направим, в понеделник 10:00 часа сме на промишления път. Няма да допуснем камион, товарен автомобил да идва в Бобов дол по промишления път и да докарва въглища. Оттам тръгваме! Те ни обещаха водоноски, цистерни, "Ще овлажняваме пътя", "Ще правим това, ще правим онова" -не, не правят, лъжат ни! Лъжат ни господа, разберете, лъжат ни!".

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ТЕЦ Бобов дол протестиращи мръсен въздух
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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