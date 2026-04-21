Аспект на деня и фаза на Луната на 22 април 2026 г. Важно предупреждение

На 22 април 2026 г. Луната е нарастваща, 6-и лунен ден от 10:11 ч. През този ден е възможно едновременно да искате да се гмурнете с главата напред в дълбините, докато се страхувате от загубата на това, което вече имате. Това вътрешно противоречие ще бъде основният двигател на деня. Ако можете да комбинирате огнения импулс със земната благоразумие, можете да преместите планини. Ако не, рискувате да се заклещите между „желание“ и „страх“.

Пари

Това е ден, в който да бъдете внимателни с финансите. Марс в Овен може да насърчи импулсивните разходи, а Меркурий може да доведе до необмислени обещания. Преди да се разделите с парите, запитайте се: „Наистина ли имам нужда от това или просто търся тръпка?“ Рутинен преглед на сметките и бюджета ви ще бъде много полезен, а и отрезвяващ. Мислете с поне две стъпки напред.

Сънища и подстригване

Подстригването днес ще ви се отрази добре. Не е изключено да окаже положително влияние не само на косата ви, но и да се подобри цвета на лицето. Каквото и да сънувате днес - не го разказвайте. Сънищата, видени в този лунен ден трябва да останат в тайна.

Снимки: iStock