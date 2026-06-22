Аспект на деня и фаза на Луната на 23 юни 2026 г. Рядко космическо събитие

На 23 юни 2026 г. Луната е нарастваща, 8-и лунен ден от 14:10 ч. Утре започва с рядко космическо подравняване. Юпитер, планетата на късмета и разширяването, официално навлиза в Рак, където ще остане до края на октомври. Това събитие инициира период на дълбоки емоции, укрепване на семейните връзки и преоценка на житейските приоритети. Не пренебрегвайте отговорностите си, но не потискайте и стремежа си. Най-добрата стратегия е бързо да се освободите от рутината и да си позволите малко приключение.

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Стари проблеми

Това е време, когато стари конфликти, потиснати емоции и нерешени проблеми могат да изплуват на повърхността. Трябва да бъдете особено внимателни, когато общувате с тези, с които сте имали разногласия. Всеки спор може да ескалира в агресивен спор. В професионалната сфера избягвайте да започвате нови големи проекти. По-добре е да продължите това, което вече сте започнали, и да се придържате към рутината. В личните отношения избягвайте разгорещени спорове.

Сънища и подстригване

Подстригването на този лунен ден е препоръчително. Сънищата в 8-ми лунен ден могат да се окажат пророчески. Ако се тълкуват правилно, те могат да помогнат при решаването на важни житейски проблеми в настоящето и в бъдеще.

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