Кабинетът "Радев":

Аспект на деня и фаза на Луната на 23 юни 2026 г. Рядко космическо събитие

22 юни 2026, 22:51 часа 0 коментара
Снимка: iStock
Аспект на деня и фаза на Луната на 23 юни 2026 г. Рядко космическо събитие

Съдържание:

На 23 юни 2026 г. Луната е нарастваща, 8-и лунен ден от 14:10 ч. Утре започва с рядко космическо подравняване. Юпитер, планетата на късмета и разширяването, официално навлиза в Рак, където ще остане до края на октомври. Това събитие инициира период на дълбоки емоции, укрепване на семейните връзки и преоценка на житейските приоритети. Не пренебрегвайте отговорностите си, но не потискайте и стремежа си. Най-добрата стратегия е бързо да се освободите от рутината и да си позволите малко приключение.

Ретрограден Меркурий от 29 юни 2026 г. - Послание за всяка зодия

Стари проблеми

Това е време, когато стари конфликти, потиснати емоции и нерешени проблеми могат да изплуват на повърхността. Трябва да бъдете особено внимателни, когато общувате с тези, с които сте имали разногласия. Всеки спор може да ескалира в агресивен спор. В професионалната сфера избягвайте да започвате нови големи проекти. По-добре е да продължите това, което вече сте започнали, и да се придържате към рутината. В личните отношения избягвайте разгорещени спорове. 

Сънища и подстригване

Подстригването на този лунен ден е препоръчително. Сънищата в 8-ми лунен ден могат да се окажат пророчески. Ако се тълкуват правилно, те могат да помогнат при решаването на важни житейски проблеми в настоящето и в бъдеще. 

Летен ретрограден Меркурий 2026 г. - Начало и предизвикателства

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Луна зодии фаза на луната хороскоп аспект на деня
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Хороскоп
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес