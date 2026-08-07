Трансферен удар: ЦСКА взима френска перла за атаката

ЦСКА се нуждае от нови фигури в нападението и вече е набелязал следващото си голямо попълнение. Според колегите от "Мач Телеграф", става въпрос за френското крило Ноа Фатар. Той е футболист на вотродивизионния френски Болон и е със силен ляв крак. Може да играе на всяка позиция в атаката, но титулярната му такава е на лявото крило. Договорът с настоящия му отбор е до 2027 г.

ЦСКА се нуждае от нови крила

Крилата на ЦСКА не са в добра форма, като според някои източници "червените" може да се разделят с някое от новите си попълнения в атака. Това налага на Христо Янев да играе във формация 3-5-2 и да използва крайните си защитници като халф-бекове. Така "армейците" играят без типични крила - нещо, което през миналия сезон почти не се случваше. И въпреки че в някои срещи тази система работи за Христо Янев, особено в Европа, българският специалист явно предпочита да игаре с крила. В Първа лига той продълбава да залага на типични флангови футболисти.

Още: Макаби продава двама от лидерите си точно преди реванша с ЦСКА?

Une entrée ravageuse pour Noah Fatar ⚡️ pic.twitter.com/Ihwa0Xs0cM — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) March 11, 2026

ЦСКА иска Ноа Фатар

За целта то ЦСКА са се насочили към Ноа Фатар. През миналия сезон за Болон той записа 30 мача, в които вкара 3 гола и даде 4 асистенции. Договорът му с тима от Лига 2 е до 2027 г., като не се знае дали ще се присъедини към "червените" през този или някой от следващите два трансферни прозореца. Според специализирания сайт "transfermarkt", пазарната му оценка е 600 000 евро.

Още: В Израел разкъсаха Макаби след загубата от ЦСКА: Всичко се срина!