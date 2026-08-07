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Трансферен удар: ЦСКА взима френска перла за атаката

07 август 2026, 11:24 часа 1213 прочитания 0 коментара

ЦСКА се нуждае от нови фигури в нападението и вече е набелязал следващото си голямо попълнение. Според колегите от "Мач Телеграф", става въпрос за френското крило Ноа Фатар. Той е футболист на вотродивизионния френски Болон и е със силен ляв крак. Може да играе на всяка позиция в атаката, но титулярната му такава е на лявото крило. Договорът с настоящия му отбор е до 2027 г.

ЦСКА се нуждае от нови крила

Крилата на ЦСКА не са в добра форма, като според някои източници "червените" може да се разделят с някое от новите си попълнения в атака. Това налага на Христо Янев да играе във формация 3-5-2 и да използва крайните си защитници като халф-бекове. Така "армейците" играят без типични крила - нещо, което през миналия сезон почти не се случваше. И въпреки че в някои срещи тази система работи за Христо Янев, особено в Европа, българският специалист явно предпочита да игаре с крила. В Първа лига той продълбава да залага на типични флангови футболисти.

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ЦСКА иска Ноа Фатар

За целта то ЦСКА са се насочили към Ноа Фатар. През миналия сезон за Болон той записа 30 мача, в които вкара 3 гола и даде 4 асистенции. Договорът му с тима от Лига 2 е до 2027 г., като не се знае дали ще се присъедини към "червените" през този или някой от следващите два трансферни прозореца. Според специализирания сайт "transfermarkt", пазарната му оценка е 600 000 евро.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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