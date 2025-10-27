Войната в Украйна:

27 октомври 2025, 20:00 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 28 октомври 2025 г. Заложете основите на бъдещето си

На 28 октомври 2025 г. Луната е нарастваща, 7-и лунен ден до 13,17 ч. Тригонът на Марс с Юпитер е сам по себе си благоприятен аспект, носещ положителна промяна, но интензивността на неговото влияние зависи от вашите действия. Във вторник трябва да действате смело и решително. Бъдете отворени за нови неща, но в същото време не позволявайте на промяната да ви накара да загубите ума си.

Вселената ще създаде всички условия за вашия успех, но това подравняване изисква и вашата ангажираност към процеса. Не само ще ви е необходима смелост да излезете извън обичайните си и удобни граници, но и ще трябва да се утвърдите. Опитайте се да не се поддавате на мързел и да отлагате. Това няма да доведе до нищо добро -  хората, които потенциално биха могли да повлияят на реализирането на вашите амбиции, просто ще избягат. Тригонът на Марс с Юпитер е идеалното време да положите солидна основа за бъдещите си начинания, но от вас зависи дали тя ще бъде солидна или толкова нестабилна, че ще се разпадне при най-малкия полъх на вятъра.

Подстригването в този лунен ден не е препоръчително. Ако чуете звуци в съня си, опитайте се да го запомните и дешифрирате. Те може да са своеобразно предупреждение.

