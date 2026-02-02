Аспект на деня и фаза на Луната на 3 февруари 2026 г. Ден на пробуждане

На 3 февруари 2026 г. Луната е намаляваща. 16-и лунен ден до 19:40 ч. Този ден продължава мощната вълна на Водолея, която набира скорост от края на януари. Слънцето, Меркурий, Венера, Марс и Плутон, събрани във Водолей, образуват рядък и изключително мощен стелиум. Тяхната комбинирана енергия е силата на пробуждането, засягаща не само личните съдби, но и колективното поле.

Преосмисляне

Тя изисква преосмисляне на всичко, което се е превърнало в догма, навик и непоклатима традиция, но отдавна е загубило живия си смисъл и връзка с реалността. Водолеят не разрушава заради самото разрушение – той разчиства пространство за това, което е в съответствие с духа на времето, за идеи, които работят тук и сега, за форми на комуникация, основани на свобода и уважение, а не на принуда и страх. Под това влияние може да почувствате не просто желание, а вътрешна нужда да направите крачка към независимост. Това може да се отнася до работа, взаимоотношения или лични убеждения, в които се чувствате ограничени. Позволете си да мислите и чувствате нестандартно. Вслушвайте се в идеи, които идват като прозрения.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата на 16-ти лунен ден са верни, което означава, че скоро трябва да се сбъднат.

Снимки: iStock