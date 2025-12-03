Аспект на деня и фаза на Луната на 4 декември 2025 г. Повратен момент

На 4 декември 2025 г. Луната е нарастваща, 14-и лунен ден до 16:00 ч. Утрешният ден ще ви донесе уникална възможност да прекъснете цикъла на нерешителност и да направите тази дълго отлагана стъпка. Планетарните аспекти ще създадат интензивна, но и творческа атмосфера, където всяка искрена мисъл и действие ще имат специална сила. Този четвъртък може да бъде истински повратен момент, ако сте готови да приемете предизвикателството на промяната и да се доверите на вътрешния си глас.

Енергиите на деня ще благоприятстват онези, които не се страхуват да се изправят пред истината и са готови да се откажат от старото за ново качество на живот. Това е време на дълбоки промени в личния ви живот, когато старите привързаности могат да бъдат трансформирани и могат да възникнат нови с такава сила, че е трудно да се игнорират. Приемете това предизвикателство като шанс да изградите взаимоотношения върху основата на пълна искреност, където всяка емоция намира своя автентичен израз. Това е прекрасно време за писатели, художници, музиканти и всеки, който се занимава с творческа работа.

Денят е подходящ за подстригване. Сънищата, колкото и истински да изглеждат - няма да се сбъднат.

