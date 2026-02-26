Войната в Украйна:

Омбудсманът обмисля да сезира КС за промените в Изборния кодекс

Промените в Изборния кодекс категорично ограничават правата на българските избиратели. Вече изпратих моето отрицателно становище до Народното събрание. Няма как да се използват каквито и да е поводи и причини да се говори, че българските граждани, независимо къде живеят, трябва бъдат ограничавани. Те трябва да имат правото да изразят своя глас. Това каза омбудсманът Велислава Делчева в ефира на Нова нюз.

Тя посочи, че може да сезира Конституционния съд и обмисля този въпрос, но това няма как да се случи в рамките на 1-2 седмици, защото изисква добра мотивировка.

Тя коментира и начина, по който ще гласуват хората с увреждания. Делчева посочи, че подвижните секции са предназначени за тези лица, които не могат да излязат от домовете си. Това правило не важи за хората с увредено зрение или слух.

"За хората с увредено зрение, например, при гласуване с машина няма звуков сигнал, който да отчете вота", допълни тя. Делчева заяви, че настоява за достъпни избирателни секции с жестомимичен преводач, брайлови формати на листите, аудиофайлове и други специализирани възможности. "Така ще се гарантира и тайната на вота", подчерта още тя.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Омбудсман Изборен кодекс Велислава Делчева предсрочни парламентарни избори 2026
