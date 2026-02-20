Хороскоп за март 2026: Лунно затъмнение, затваряне на врати и нови възможности

Март 2026 ще бъде белязан от събития, които ще бъдат трудни за игнориране – пълно лунно затъмнение в началото на месеца ще извади наяве отлагани въпроси и ще ускори решения, за които преди това е липсвала смелост. За някои това ще бъде време на затваряне на глави, за други – отваряне на врати към нови връзки, проекти и житейски насоки. Вселената няма да ви позволи да стоите неподвижно – март е благосклонен към тези, които могат да се откажат от миналото и да направят крачка напред.

Овен

Може би няма да се чувствате напълно в контрол до 20 март и оттогава нататък в живота ви ще настъпят положителни промени. Венера в Овен ще даде приоритет на романтиката – уикендът на 7 март обещава да бъде приказен – и ще продължи да разпространява чара си през целия месец. Късметът ще играе роля в събитията и дори Сатурн да осуети плановете ви около 25 март, това наистина ще бъде за ваше добро. Конфликтът между мечтите и реалността ще остане важен въпрос, независимо дали преследвате определена мечта или осъзнавате, че тя все още изисква много работа.

Телец

Отнасяйте се към този месец като към период на подготовка и не се обезсърчавайте от дребни неуспехи или хора, които не правят всичко възможно, за да ви подкрепят. Възможно е един човек от вашия екип да спъва останалите, но от 28 март нещата ще се променят. С Венера в сянка може да изглежда, че романтичната връзка приключва, но тя е в преходна фаза и се нуждае от време и пространство, за да достигне по-високо ниво. По подобен начин чувствата ви към някого може да не са същите, каквито са били някога. До Великден или ще сте преодоляли най-лошото и ще сте на път към щастлив край, или ще потърсите нещо ново.

Близнаци

Пълното лунно затъмнение на 3 март ще пресече оста на вашия житейски път и ще доведе важен въпрос до критичен момент. Такива са затъмненията – те разкриват това, което е било скрито в сенките. Целият месец ще бъде изпълнен с усещане за откритие, независимо дали сте изненадани от действията на други хора, или откривате информация, която хвърля напълно нова светлина върху дадена ситуация. За някои Близнаци изненадващите събития през март ще бъдат свързани с кариерата, докато за други ще бъдат свързани с дома и семейството. Промяната е неизбежна и намирането на подходящия момент за действие никога не е било по-лесно – сега е.

Рак

Ако сте се чувствали сякаш се отдръпвате и затваряте, спокойно - когато Юпитер отново се обърне директно (11 март), поне една ситуация ще се върне към нормалното. Март е месец на откровенията, а също и време, когато други хора вземат решения, водещи до край и ново начало.

Пътуването до далечни места, независимо дали по работа или за удоволствие, ще играе роля тук. Това означава и да се дистанцирате от това, което пречи на вашия напредък. Не се страхувайте да се обърнете към шефовете си, за да подкрепят каузата ви и да популяризират талантите ви. Съдбата е благосклонна към безстрашните.

Лъв

Може да изглежда, че няма какво да направите по отношение на определена ситуация, но ще успеете, ако направите крачка назад и оставите известно пространство. Вместо упорито да настоявате за нещо, е по-добре да дадете на някого избор. С ретрограден Меркурий до 20 март резултатите от вашите усилия ще бъдат по-сигурни след този ден -решенията, взети по-рано, може да се нуждаят от преразглеждане по-късно. Сега не можете да видите всичко, но до средата на април ще се появи повече информация и ще разберете защо някой е прекъснал контакта и не е искал да говори.

Дева

Лунното затъмнение във вашия знак е голямо събитие, особено ако рожденият ви ден е в края на август или началото на септември. Винаги има аура на съдба около събитията през това време и дори ако вече сте планирали специален повод през март, ще възникне нещо неочаквано. Взаимоотношенията може да са заложени на карта и ако не постигнете трайно разбирателство, може да се окажете в ситуация, в която да нарушите споразумението.

Везни

Месец с пълно лунно затъмнение винаги носи изненади, за които няма как да се подготвите. Просто трябва да мислите бързо и да се адаптирате към неочаквани обрати. С Венера във вашата зона на взаимоотношенията обаче, една от тези изненади може да бъде откритието, че някой е силно заинтересован от вас, независимо дали по романтични или професионални причини. А в случай на неуспех, може би на работа, можете да разчитате на помощта на нови фенове и поддръжници. До Великден това, което някога е било съмнително, би трябвало да стане кристално ясно.

Скорпион

Движете се напред и се изкачвайте нагоре. Оставете миналото зад гърба си и тръгнете в нова посока. Лунното затъмнение на 3 март маркира границата, отвъд която се отварят нови хоризонти. Темпото може да е бавно в началото, но дори и най-дългото пътуване започва с една-единствена стъпка! За някои Скорпиони любовта през март ще е на пиедестал, а присъствието на Сатурн, планетата на времето, означава, че е време да се изградят основите на трайна връзка или романсът да приключи.

Стрелец

Пълното лунно затъмнение на 3 март очертава оста на кариерата и семейния живот, довеждайки нарастващото напрежение до кипене. Това може да сигнализира за смяна на работата или преместване.

Независимо от това какви разкрития преживявате в момента, най-добре е да изчакате до 20 март, преди да сметнете въпроса за решен или да вземете решение, от което няма връщане назад. Овладейте ентусиазма си, Стрелец. Отделете време, за да проучите всички потенциални вратички.

Козирог

Каквито и да са вашите мечти и желания, те трябва да са вкоренени в реалността. Изграждането на основите на бъдещето е звездната тема за март. Този процес може да започне близо до дома, независимо дали членовете на семейството трябва да подкрепят вашите планове или означава разширяване на вашите знания и умения. Пълно лунно затъмнение, фланкиращо оста на пътуване и комуникация, може да разкрие някои тайни и информация, от които се нуждаете, влияейки на вашите дългосрочни и краткосрочни планове. Подгответе се за пътешествие.

Водолей

След влакчето на ужасите от миналия месец, март изглежда много по-лесен. Стига да не се опитвате да изпълнявате твърде много задачи. С ретрограден Меркурий, придвижването от едно място на друго, по отношение на разстояние или разбиране, ще отнеме време. И точно това ви е необходимо - време, за да се уверите, че не се задоволявате с нещо, което е краткосрочно решение и може да ви причини повече проблеми, отколкото полза. Преосмислете дългосрочните си планове и не правете компромис с почтеността или стандартите си.

Риби

С пълно лунно затъмнение (3 март), месецът ще започне със задълбочен поглед. Решения, с които сте си играли от известно време, ще бъдат взети вместо вас и дори и да не сте във възторг в началото, скоро ще започнете да се радвате.

Романтиката и творческите начинания ще бъдат във фокуса – някои Риби ще получат зелена светлина за голям проект, докато други ще празнуват специално събитие. Новолунието на 19 март отваря прозорец от възможности, което може да означава пътуване и със сигурност нови, трансформиращи преживявания.