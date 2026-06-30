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Кой има имен ден днес, 30 юни 2026 г. Честито!

30 юни 2026, 5:55 часа 0 коментара
Снимка: iStock
Кой има имен ден днес, 30 юни 2026 г. Честито!

На 30 юни 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Апостол. Това име идва от гръцки език, което означава "пратеник". На този ден църквата почита и друг древен празник - Събор на Св. св. 12 апостоли. Апостолите са учениците на Иисус Христос, избрани да проповядват новото учение. Събор на светите славни и всехвали дванадесет апостоли е празник за обща прослава на Христовите благовестители, наречени апостоли - пратеници. Към тях се причислява и апостол Павел, затова този ден се нарича и Павловден.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди здрава, усмихната и щастлива! Нека животът ти бъде изпълнен с взаимност и разбирателство. Да си доволна от себе си и да има мир и хармония в семейството ти! 

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Нека този ден донесе вълшебство в живота ти, дните ти да са изпълнени със сбъднати мечти, успешни планове и моменти на късмет и щастие!

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Нека твоят имен ден бъде началото книга, изпълнена с най-искрени пожелания, истински приятели, неповторима любов и невероятни успехи! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през юни 2026 г.

Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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