Късметче според зодията за тази седмица, 6 - 12 октомври 2025

Овен

Овни, подводните течения, които сте игнорирали, се надигат и не питат учтиво. Сега всичко - от тайни, желания, дългове и дълго скрити истини - изисква да бъде признато. Това ще те развълнува и промени едновременно.

Телец

Телец, сценариите, които сте следвали, и ролите, които сте изпълнявали, може да покажат признаци на износване. Разговорите сега са по-скоро като признания на свещи, отколкото като светски приказки на кафе.

Близнаци

Следите, които търсите, може да доведат до разкрития, които ще преосмислят всичко, което сте предполагали. Светът е по-многопластов, отколкото изглежда, и ви се дава картата към това, което се крие отдолу. Следвайте я.

Рак

Нечии скрити мотиви или вашите собствени скрити копнежи може да се издигнат като приливна вода в залив. Отстъплението е изкушаващо, но пътят напред изисква смелост. В невидимото ще намерите ключа към истинската история.

Лъв

Лъв, истината е сияйна, дори когато боли. През тази седица това, което е било скрито във вашите взаимоотношения или прикрито в учтив разговор, излиза на преден план като прожектор на сцената.

Дева

През този период може да видите това, което другите не могат, да чуете това, което другите игнорират, и да почувствате това, което другите отхвърлят. Най-малкото наблюдение може да промени всичко.

Везни

Везни, връзките изискват смелост, а сегашната смелост е хаотична. Някой близък може да разкрие страна, за която не сте знаели, че съществува, или може да се окажете, че изричате думи, които сте сдържали твърде дълго.

Скорпион

Скорпион, твоят ум е магнит за скритото и забраненото. Сега ти притежаваш сила, просто като забелязваш, като се осмеляваш да изследваш това, от което другите се страхуват. Тайни, мистерии, признания и откровения обикалят около вашето съзнание, призовавайки за признание и действие.

Стрелец

Стрелец, старите предположения, които може би сте си правили за това, което е възможно, са в шредера. Това е възможност да погледнете пейзажа от различна гледна точка и да зърнете скритото скеле на живота си. Това, което ще откриете, може да е дезориентиращо, вълнуващо или дори неудобно. Но е и освобождаващо.

Козирог

Козирог, властта е едва доловима, а влиянието действа тихо чрез осъзнатост и прозрение. Скрити мотиви, неизказана динамика и шепотът на възможностите са в играта. Това, което е под повърхността, може да изглежда опасно, но е твоят ключ към майсторството. Стратегията е твоят съюзник.

Водолей

Отстраняването на това, което вече не резонира, създава свещено пространство за това, което е жизненоважно, оригинално и вдъхновяващо. Изборите, които правите, могат да отворят врати към изобилие, за което никога не сте си представяли. Не се вкопчвайте в умиращи структури и прегърнете свободата на обновлението.

Риби

Риби, скритото е видимо и можете да усетите истини, които другите не могат да назоват, или да бъдете привлечени към открития, които предефинират пътя ви. Светът не е такъв, какъвто изглежда; той е гоблен от фини течения и вие сте настроени към пулса.