Късметче според зодията за тази седмица, 9 - 15 февруари 2026

Овен

Овен, слушайте интуицията си. В неделя, 15 февруари, Луната е в съвпад с Плутон във Водолей. Този транзит носи късмет и мощна възможност за пробуждане, която има потенциала да трансформира целия ви живот. Не става въпрос само за нови хора или възможности, които влизат във вашата орбита. Вие възприемате съвсем различен начин за постигане на целите и амбициите си.

Телец

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 9 - 15 февруари 2026

Следвайте целта си, Телец. Не е предназначено да поемете по директен път към успеха, а да изследвате какво означава да живеете и работите в рамките на вашата цел. Тъй като Луната се подравнява с Плутон във Водолей в неделя, 15 февруари, ще получите интуитивно послание за това, което трябва да постигнете в този живот.

Близнаци

Пригответе се да приемате, Близнаци. Навлизате във важна седмица в кариерата си, така че бъдете възприемчиви към това, което идва. Работили сте достатъчно дълго и сега е време да изпитате наградите, за които сте мечтали. Тази енергия ще се засилва през следващия месец, така че помнете какво заслужавате и се възползвайте от възможността за божествена намеса, когато тя пристигне.

Рак

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 9 - 15 февруари 2026

Това е само началото, Раци. Сатурн носи невероятни награди, но може да отнеме време. Уверете се, че не очаквате мигновени резултати. Бавно и стабилно е вашата мантра за следващите няколко години, докато работите за изграждането на печелившо и щастливо бъдеще.

Лъв

Позволете си да продължите напред, Лъв. Като се освободите от тежкото минало, можете да продължите напред с надежда и устойчивост. Тази енергия подкрепя физическото движение или просто намирането на по-голям мир там, където живеете, или с тези, които са най-близо до вас. Позволете си това да бъде период за освобождаване, за да можете да започнете да поемате по нов път напред.

Дева

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 9-15 февруари 2026

Скъпа Дева, трябва да си готова да приемеш промяната. Промяната може да бъде особено трудна за теб, тъй като те кара да се чувстваш без контрол. Колкото и да се опитваш да контролираш резултата, всъщност никога не можеш. Подари си малко уединение и тишина, тъй като Луната се подравнява с Плутон във Водолей в неделя, 15 февруари.

Везни

Не позволявайте на никого да ви отнеме силата, Везни. Бъдете готови да поставите граници и да изчистите ума си от всякакви негативни вътрешни разговори. Това е вашата възможност да проправите пътя към живот, изпълнен с късмет и развитие, но първо трябва да стъпите в своята сила.

Скорпион

Още: Късмети връхлита тези зодии през втората половина на февруари

Действайте, Скорпиони. В четвъртък, 12 февруари, Меркурий е в съвпад със Северния възел в Риби, носейки възможности за щастие, творчество и романтика. Енергията на Рибите управлява една от най-позитивните области от живота ви. Това е мястото, където вашата вътрешна радост проблясва и където можете да се докоснете до творческата си муза. Но тя също така представлява дългосрочна любов и брак.

Стрелец

Най-добрият ви живот не се случва просто така, Стрелец. С преминаването на Сатурн в Овен в петък, 13 февруари, вие навлизате в нова фаза от живота си. Това е моментът, в който започвате да се отнасяте сериозно към живота, който искате да създадете, и с кого искате да го споделите. Ако има нещо, което се чувствате призвани да създадете, независимо дали е лично или свързано с бизнеса, ще трябва да положите усилия.

Козирог

Още: Ако сте родени на тези 5 дати, имат труден личен път в живота

Обърнете специално внимание на посланията от вселената, Козирог. Очаквайте да получите важно съобщение на 12 февруари. Може да е за нещо, което очаквате или върху което работите. Възможно е обаче да ви изненада и да ви хване неподготвени. Уверете се, че обръщате внимание и сте готови да се възползвате от тази възможност, щом тя се появи.

Водолей

Не се сдържайте, Водолей. Създайте пространство, за да размислите върху чувствата си и как тези емоции са диктували много от изборите, които сте правили. Това е вашият шанс да се освободите от всички чувства, които не са наистина за ваше най-висше благо. Уважавайте това, което възниква, знаейки, че заслужавате всяка капка късмет и успех.

Риби

Още: Хората, родени през тези 4 месеца, ще ударят джакпот през 2026

Откажете се от извиненията, Риби. В понеделник, 9 февруари, изгрява последната четвърт на Луната в Скорпион. Това е мощна възможност да се отървете от съмнението или негативизма, които ви държат в застой. Готови сте да имате невероятна година, Риби, но трябва да спрете да се оправдавате защо не можете да направите нещо. Наистина, можете да направите всичко, за което мечтаете.