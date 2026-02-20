Хилари Дъф: Работата ми е ужасна понякога

Докато се подготвя да се върне на сцената с ново турне това лято, Хилари Дъф признава, че успехът има и своята болезнена страна. 38-годишната певица и актриса, майка на четири деца, споделя откровено, че най-големият ѝ страх не е свързан с публиката или критиката, а с това как децата ѝ ще запомнят този период. В интервю за "Rolling Stone" тя разказва за момент, в който се е стягала за турне и е трябвало да отиде на проба за сценични тоалети, докато 7-годишната ѝ дъщеря Банкс е била болна у дома. "В главата си си мисля: "Те ще погледнат назад към този период и ще кажат: "Бях болна, бавачката ми лакираше ноктите, а мама беше долу и пазаруваше."

"Понякога работата ми е ужасна", признава Хилари.

Дъф, която има три дъщери от съпруга си Матю Кома и син от предишния си брак, често говори открито за вината, която изпитва като работеща майка. И макар да се превърна в звезда още в детските си години, днес най-важната ѝ роля е тази у дома.

Един различен албум

Зад усмивката обаче стоят и по-дълбоки емоции. В новия си албум "Luck... or Something" Дъф разглежда теми като брачните страхове, сложните отношения с баща си и болезнени семейни дистанции.

Тя признава, че понякога сънува как съпругът ѝ я напуска за "някоя готина инди авторка на песни". Макар да знае, че тези страхове са ирационални, те са истински като усещане. Част от тези емоции намират място в песента "Holiday Party".

В "The Optimist" тя пее за прекъснатата връзка с баща си, а "We Don’t Talk" засяга друга обтегната семейна тема, за която феновете отдавна спекулират. "Това е най-самотната част от живота ми", признава тя и допълва, че дълго се е колебала дали да сподели толкова лични преживявания.

"Хората познават живота ми, откакто бях дете. Знаят всички герои в него", казва тя. "За мен беше важно да бъда открита. Това наистина идва от сърцето."

За първи път от 11 години насам Хилари издава нов албум и е категорична, че не е искала той да бъде просто хроника на ежедневието ѝ като майка. "Не исках да правя албум от типа: "Аз съм майка, взимам децата от училище, приготвям обяд всеки ден и е толкова трудно." Това не ме интересуваше", обяснява тя. "Интересуваше ме как тази промяна ме кара да се чувствам като човек.", цитират я от "Female First".

Между турнета, студио и четири деца, Хилари Дъф продължава да търси баланса — между сцената и дома, между публичния образ и личната истина.

