Внимание, шофьори: Важни промени в движението по АМ “Струма“

От днес - 20 февруари, до 24 февруари (вторник) се променя организацията на движение при 58-и км на АМ „Струма“ в област Кюстендил поради увредена дилатационна фуга на виадукта. Трафикът в посока София се осъществява в изпреварващата лента, а пътуващите от град Дупница към АМ “Струма“ през пътен възел “Дупница Юг“ преминават по ускорителния шлюз за включване в платното в посока София на автомагистралата.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

