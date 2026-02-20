САЩ приземиха в България и мощния C-130 "Херкулес" (ВИДЕО)

Американският военнотранспортен самолет С-130 "Херкулес" кацна на летище "Васил Левски" в София от германската база на НАТО в Рамщайн, съобщиха "Дарик" и "Булфото". Това се вижда и на видеа от летището, след като вчера, 19 февруари, стана ясно, че Военновъздушните сили на САЩ използват страната ни "в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на НАТО". Личният състав е за обслужване на машините, се казваше в съобщение на Министерството на отбраната.

Разполагането на самолетите в България

По-рано се появи информация, че Щатите използват България като спирка по маршрута за Иран. Напрежението в Близкия изток е близо до връхната си точка - президентът Доналд Тръмп на практика даде 10 дни на Техеран да сключи ядрено споразумение и намекна за военни удари в противен случай.

Снимка: Getty Images/Guliver, илюстративна

На летище "Васил Левски" в София са разположени няколко американски военни самолета. Според бившия зам.-министър на външните работи и на икономиката Милен Керемедчиев сред тях са самолети - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници".

"Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро", написа във Facebook бившият министър.

На 18 февруари специализираната платформа De Re Militari, която следи изкъсо военни конфликти по целия свят и работи с данни от отворени източници, съобщи, че поне 30 въздушни танкера на американските ВВС са били във въздуха към онзи момент, което е рядко срещано явление. Вероятно те са част от мащабното разполагане на военни части в посока Иран.

