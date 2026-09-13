Вежди Рашидов: С Йотова сме приятели от 30 години, тя израсна много в политиката

Ако Бойко Борисов се беше кандидатирал за президент, щях да го подкрепя. Това заяви Вежди Рашидов в предаването „120 минути“ по bTV. Той обясни, че след близо 18 години, в които е бил свързан с ГЕРБ като депутат, министър и председател на Народното събрание, сега е направил своя мажоритарен избор.

„Когато бях от гражданската квота на ГЕРБ и известно време бях в Изпълнителното бюро, бях член на ГЕРБ, когато Бойко Борисов имаше нужда от мен. В момента, когато тази нужда отпадна, отново поех по пътя на гражданската квота. Де факто, свободен човек, за да мога да имам своя свободен избор“, каза Рашидов.

По думите му, ако Борисов е бил кандидат за държавен глава, той е щял да застане зад него. „Разбира се, че щях да го подкрепя. Аз съм работел с този човек и по никакъв начин не бих го предал и не съм го предал. Но в случая той не е участвал в играта и затова направих своя мажоритарен избор“, заяви Рашидов. „Бойко Борисов би бил добър президент, защото в международен план има много добро присъствие. Той имаше страхотни контакти. Самият той е с много опит. Политик с опит. Не може да го отрека. Аз не бих искал да си позволя да го отрека“, каза той. Рашидов призна, че е предусещал, че Борисов няма да се кандидатира. „Предусещах, защото е умен“, каза той.

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Според него голямата разлика между първия и останалите кандидати на изборите е от значение. „Когато Цецка Цачева кандидатстваше, трябваше да бъде Бойко Борисов. Това беше грешка според мен. Защото Бойко Борисов след двата успешни мандата щеше да затвори големия шлем и да остане в историята като добър политик“, заяви той.

Относно подкрепата за Илияна Йотова, Рашидов обясни, че познава Йотова от около 30 години и двамата със семействата им са били близки. „Ние сме станали приятели с Илияна Йотова още преди 30 години, когато тя беше една прекрасна дама, един добър журналист. Нейният съпруг е един ортопед, изключителен лекар, изключително интелигентно момче. Бяхме приятели“, каза той.

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Според него Йотова е израснала в политиката и има необходимия опит, за да бъде държавник. „Тя изкачи тази стълба – политическо стъпало по стъпало. Тя израсна в политиката. Тя има изключително добър опит като политик. А на всичкото отгоре, в тази практика на вицепрезидент тя започна да става и много добър държавник“, коментира Рашидов.

„Аз съм уморен в България да гледам непрекъснато да създаваме политики от протести, митинги, от улицата. Държавата не е опитно поле. Върху гърба на хората човек не може да се учи на политика“, каза той.

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Рашидов коментира и договора с турската компания „Боташ“, като заяви, че според него Румен Радев е бил подведен. Той обясни, че не се смята за защитник на Радев и че президентът трябва да носи своите отговорности.

Рашидов коментира и случая с помилвания затворник, който впоследствие отново е бил заловен с голямо количество кокаин. „Държавата, демократичната държава, е направена така. Един президент, един премиер, един министър не е специалист по всичко. Затова той има министерства, където има експерти. Те са държавни експерти“, каза той. Според Рашидов президентът не може да игнорира решенията на експертните комисии.