10 от Сити оцветиха Манчестър в небесносиньо! Холанд разплака Юнайтед на "Олд Трафорд"

Манчестър Сити спечели първото голямо дерби на Манчестър за сезона, след като надви Манчестър Юнайтед с 1:0 на "Олд Трафорд". Единственото попадение бе дело на Ерлинг Холанд, който се разписа през второто полувреме и донесе четвърта поредна победа на "гражданите" във Висшата лига. Успехът е още по-впечатляващ заради факта, че Сити трябваше да играе значителна част от срещата с човек по-малко.

Червен картон не спря Ман Сити срещу вечния съперник

Преди почивката Фил Фодън бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Бруно Фернандеш. Така Манчестър Сити остана с десет души и даде сериозен шанс на домакините да потърсят победата.

Юнайтед обаче не успя да се възползва от численото си предимство. Тимът на Майкъл Карик създаде няколко опасни ситуации, но Джанлуиджи Донарума се намеси решаващо. Коби Мейну дори удари греда, а Маркъс Рашфорд също бе близо до попадението след изпълнение на свободен удар.

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Холанд сложи точка на спора

В 60-ата минута Сити нанесе своя удар. Йошко Гвардиол центрира, топката се отклони, а Ерлинг Хааланд я засече с воле и я изпрати във вратата. Попадението първоначално бе отменено заради засада, но след продължителна проверка с VAR голът бе признат. Холанд е бил покрит от крака на Доргу, което направи позицията му редовна.

До края Манчестър Юнайтед не намери отговор, въпреки че имаше числено превъзходство. Сити показа характер и удържа минималната победа. Така тимът на Енцо Мареска запази перфектния си старт в шампионата и продължава да е сред лидерите, докато за Юнайтед това е втора загуба в първите четири кръга.

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