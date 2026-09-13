Байерн оцеля срещу новак! Кейн донесе трудна победа на баварците в Бундеслигата

Байерн Мюнхен избегна нова издънка в Бундеслигата и стигна до трудно 2:1 при гостуването си на Елверсберг в мач от третия кръг. Баварците трябваше да положат сериозни усилия срещу вдъхновения новак, който преди двубоя бе с пълен актив от шест точки и вече бе показал, че може да създава проблеми на далеч по-опитни съперници. В крайна сметка класата на германския шампион си каза думата, а Хари Кейн донесе победата през второто полувреме.

Байерн се измъчи в Елверсберг

Венсан Компани направи сериозна ротация в състава си, като сред титулярите започнаха млади футболисти като Ленарт Карл и Том Бишоф. Именно Карл откри резултата в 26-ата минута и даде преднина на гостите. Елверсберг обаче не се предаде и продължи да играе смело. Домакините стигнаха до изравнителен гол в 61-ата минута чрез Морис Кратенмахер, с което върнаха интригата в двубоя.

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Кейн отново направи разликата

Само 11 минути след изравняването Байерн нанесе решаващия удар. Хари Кейн се разписа в 72-ата минута и донесе успеха на баварците с 2:1. Това бе първият гол на английския нападател в Бундеслигата през новия сезон.

Така Байерн записа втора победа в първенството и избегна ново разочарование след нулевото равенство срещу Шалке 04. За Елверсберг това бе първа загуба след впечатляващия старт с две победи, включително драматичния обрат с 4:3 срещу Борусия Мьонхенгладбах.

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