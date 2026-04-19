На коя дата започнахте връзката си? Ето каквa e любовната ви съдба!

Запомнете датата, на която сте започнали любовната си връзка, защото точно както хората, връзките имат зодиакален знак, така че вижте какво казва астрологията за това!

Още от зората на цивилизацията хората са искали да знаят какво носи утрешният ден, какво крие бъдещето. Древните народи са наблюдавали света около себе си, забелязвали са и са записвали промените в природата и са се опитвали да предскажат природата и да установят определени закони.

Овен (21 март - 20 април)

Ако сте срещнали партньора си през периода, когато Слънцето е било в първи зодиакален знак, връзката ви може да бъде много вълнуваща, изпълнена със страст, но и с ревниви сцени, бурни раздяли и помирения. Този огнен, импулсивен знак се управлява от Марс, планетата на любовната похот, енергията и агресията, така че няма да можете да избегнете спорове, но помиренията ще бъдат много сладки.

Овенът, подобно на Близнаците, символизира детска душа, поради което връзката ви ще бъде честна и открита. Докато „имате очи само за него“, връзката може само да процъфтява.

Телец (22 април - 21 май)

Ако сте се влюбили в някого, докато Слънцето е било в най-чувствения знак на зодиака, вероятно ще се насладите на всеки момент, прекаран с него. Телецът се управлява от Венера, планетата на удоволствието, красотата и любовта, така че връзката ви ще бъде изпълнена с гушкане, целувки, докосвания и други.

Ще се наслаждавате и на музика заедно, особено на танци, изложби и излизания, особено в ресторанти, известни с добрата си храна. Въпреки това, в тази връзка понякога може да има спорове относно финансите.

Близнаци (22 май - 21 юни)

Може би не осъзнавате колко сте имали късмет да срещнете партньора си по време на царуването на Слънцето в третия зодиакален знак. Жизнерадостните Близнаци се управляват от Меркурий, символът на комуникацията, така че винаги ще можете да разрешите всякакви недоразумения и дилеми чрез разговор. И никога няма да ви е достатъчно да разговаряте...

Постоянно ще имате чудесна комуникация и винаги ще намирате начин да я подобрите. Малко повече романтика би могло да внесе нотка свежест във връзката ви, особено ако сте представител на силния пол.

Рак (22 юни – 22 юли)

Не бихте могли да изберете по-добро време за започване на връзка от периода, когато Слънцето управлява семеен, романтичен знак под влиянието на Луната, символ на емоциите и дома. Затова няма да ви е трудно да покажете силните си чувства към партньора си по всяко време, по ваш собствен, специален начин.

Талантът ви за готвене може само да заздрави тази връзка, която може да продължи много по-дълго, отколкото бихте могли да си представите, особено ако сте дама. Ако сте мъж, може да се чувствате сякаш партньорката ви „задушава“ с изблици на емоции.

Лъв (23 юли - 22 август)

Когато Слънцето е в огнен Лъв, връзките са склонни да започват внезапно и когато най-малко го очаквате. Ако сте срещнали партньора си на спортен стадион или концерт, никога няма да ви е скучно. Единственият въпрос е колко дълго ще продължи...

Ако сте дама, партньорът ви ще се опита да ви покаже, че той е главен, а ако сте мъж, няма да ви е лесно да се борите със суетата на избраницата си. Всичко, което носи нотка на драматизъм и нещо детинско в себе си, обаче придава особен чар на тази бурна връзка.

Дева (23 август – 22 септември)

В тази връзка, родена по време на управлението на Слънцето в пословичната, педантична Дева, може да бъде много интересно. Този знак се управлява от Меркурий, планетата на информацията и комуникацията, така че често ще се окажете заедно на много интересни места, партита, тържества, рождени дни, основно навсякъде, където нещо се случва.

И никога няма да ви е скучно, защото ще се допълвате много добре и ще се информирате взаимно за това, което сте чули и видели. Можете също така да създадете съвместен бизнес, който би придал ново измерение на връзката ви.

Везни (23 септември – 22 октомври)

Управлението на Слънцето в знака на партньорството показва отлични перспективи за успех на тази връзка под управлението на Венера, планетата на любовта и удоволствието. Въпреки че Везни символизира хармонията, е желателно единият от партньорите да има повече планети в земни знаци, Телец, Дева или Козирог.

Проблеми в тази връзка могат да възникнат, когато единият от вас не може да реши между две или повече опции относно съвместния ви живот. Винаги ще преодолеете проблемите по-лесно с кутия шоколадови бонбони или цветя, или билети за концерт, особено ако сте мъж.

Скорпион (23 октомври - 22 ноември)

По време на управлението на Слънцето в еротичния Скорпион, знак, символизиращ похот и силни инстинкти, връзките обикновено са бурни, изпълнени с ревниви сцени и страстни помирения. Под влиянието на Плутон и Марс, планетите на еротиката и властта, никога няма да имате достатъчно удоволствие с избрания от вас човек.

Въпреки това, може би благодарение на проницателността на вашия мистериозен партньор, ще откриете другата, непозната страна на вашата природа. Избягвайте обаче ситуации, в които ревността на партньора ви би могла да излезе на преден план.

Стрелец (23 ноември - 21 декември)

Ако вече сте имали късмета да започнете връзка по време на управлението на Слънцето в авантюристичния Стрелец, отпуснете се и се насладете на моментите заедно с този, който ви е привлякъл. Никога няма да ви омръзнат пътуванията заедно, независимо дали става въпрос за по-дълъг или по-кратък престой в някои интересни дестинации.

Никога няма да ви е скучно, защото ще има кавги и помирения, както и раздяла и подновяване на връзки при най-необичайни обстоятелства. Под управлението на Юпитер, планетата на разширяването, обаче, вие сте „привлечени“ от някои нови преживявания, особено ако сте мъж.

Козирог (22 януари - 20 януари)

Дори и да не сте планирали сериозна връзка, с тази, зачената по време на управлението на Слънцето в привидно студен Козирог, имате всички шансове да останете заедно с партньора си до края на живота си. В тази връзка, под влиянието на добрия стар Сатурн, планетата на отговорността, никога няма да ви липсва чувство за сигурност и комфорт, особено ако сте представител на нежния пол.

Нищо не е недостижимо за двама ви, защото заедно винаги сте по-силни. Когато искате да си спомните спомени, излезте на дълга разходка с партньора си.

Водолей (21 януари - 19 февруари)

Ако връзката ви се е зародила по време на царуването на Слънцето в този бунтарски, склонен към изненади знак, няма нищо, което да не можете да постигнете заедно. Разбира се, стига никога да не „задушавате“ партньора си или да му отказвате свободата на избор и вземане на решения, независимо от пола ви.

Това, което е нормално за другите обаче, може след известно време да стане скучно и за вас, и за партньора ви. Защото не бива да забравяте, че връзката ви е под влиянието на капризния Уран, планетата, която символизира промяната и приключенията.

Риби (20.2.- 20.3.)

Ако връзката ви се е зародила под един от най-романтичните и емоционални знаци на зодиака, ще имате възможността да се насладите на партньора си в споделен свят, изграден от мечти и удоволствие. Под влиянието на Нептун, планетата, която символизира страстта и любовта, вероятно сте почувствали, че просто принадлежите един на друг още от първата среща.

Ще се насладите на музика, танци, креативност на партньора си и особено ще се насладите на романтични вечери, под светлината на свещи, докато опитвате любимата си напитка, вероятно вино.