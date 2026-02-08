Не правете тези 6 неща на 17 февруари, ако искате Огненият кон да е благосклонен - те блокират положителната енергия

Китайската Нова година е точно зад ъгъла! На 17 февруари официално ще се сбогуваме с Годината на Дървената змия и ще навлезем в Годината на Огнения кон. Според китайската традиция този ден се управлява от няколко важни принципа, които са предназначени да помогнат за привличането на просперитет и късмет в живота ви. Ето какво да избягвате, за да не изплашите късмета си още в самото начало.

Китайска Нова година - Какво е Огненият дракон?

Според традиционната китайска астрология зодиакалните знаци не се променят месечно, а ежегодно. Освен това елементите, които управляват определени периоди, се променят на всеки две години – това могат да бъдат енергии, които укрепват или отслабват даден знак. Не е нужно обаче да сте синолог или експерт по астрология, за да знаете, че Огненият кон предвещава период на инерция и мощна енергия.

Още: Древно китайско проклятие за годината на Огнения кон: Какво може да се обърка през 2026 г.

В момента се сбогуваме с Годината на Змията, която според традицията е време на интроспекция, вътрешна революция и подсъзнателна трансформация. Тази година е била предназначена да ни пречисти, да ни помогне да се подготвим за това, което предстои, и да планираме мъдро. Предстоящата Година на Коня ще бъде обратната – всичко ще се ускори, ще бъде оживено и страстно. Конят е един от най-нестабилните и бързи от дванадесетте китайски зодиакални знака. Това насърчава смели, импулсивни решения и осъществяване на промени, които вече не могат да чакат.

И така, как можем да влезем уверено в тази година, за да не се спънем в първия ден и да не пропуснем късмета си? Ето няколко китайски суеверия, спазвани в Китай, за да призовем късмет и да започнем новата година с весел дух.

1. Не метете, не мийте подовете и не изхвърляйте боклука

Още: В чест на Огнения кон: 4 храни за Лунната Нова година, които носят късмет и просперитет

Китайците вярват, че ежедневието ни е изпълнено със смисъл, поради което са много внимателни за всичко, което правят във важни дни от годината. Традиционно, на Нова година, те избягват метенето (за да не „изметат“ късмета от къщата) и миенето на подовете (за да не „отмият“ добрата енергия). Тези дейности трябва да се извършват преди празненството, за да се сбогуваме окончателно с отминалото.

Също така трябва да избягвате да изхвърляте боклука, за да не изхвърлите случайно хубави неща, които са ви предопределени да ви се случат.

2. Не мийте косата си

Косата в много култури, включително китайската, има специална сила. Тя съдържа жизнената енергия на човек и отразява неговото здраве и благополучие. Китайците избягват да я мият на Нова година, за да не изплакнат благословиите, които новият зодиак носи в живота им. Най-добре е да се подготвите предварително – оставете мръсотията и нечистотиите символично в старата година.

Още: Китайска Нова година 2026: Колко дни продължава?

3. Не спорете, не се оплаквайте, не клюкарствайте и не обиждайте

Думите имат сила. Китайците вярват, че думите, които изричаме на Нова година, проникват в нашата аура и остават с нас в продължение на месеци. Ето защо на Нова година те избягват да казват думи, свързани с бедност, болест, провал или нещастие (дори на шега!). Те твърдят, че вибрациите остават с нас в нашата аура, така че ако се обградим с фрази, пълни с доброта и сила, те ще ни съпътстват през цялата година.

В тези дни трябва да избягваме и клюките и лошите думи за другите – това, което казваме за тях, може да се запечата в нас, изтощавайки ни.

Още: Годината на Огнения кон 2026: Изправени ли сме пред най-нещастната година от десетилетия?

4. Не чупете неща

Прекъсването на целостта на материала, смачкването му или разкъсването му са действия, които по-скоро отслабват, отколкото укрепват. Разбира се, трудно е да помолим някого да не чупи чаша, ако претърпи инцидент, но китайците имат предвид умишлено избягване на действия, които включват разрушение. Това включва разкъсване, рязане или промяна на неща с остри предмети. Според китайската традиция това ни откъсва от добрата енергия и ни отдалечава от благодатта на новата година. Най-добре е да се съсредоточим върху неща, които свързват, носят и съдържат положителна енергия, така че положителната енергия да остане с нас всеки ден.

5. Не вземайте пари назаем и не искайте уреждане на дългове

Една от най-големите икономики в света може би има какво да каже за парите. Едно от новогодишните суеверия е, че новата година трябва да е време без събиране на дългове. Ако не искаме да се заплитаме във финансови зависимости, най-добре е да уредим дълговете си рано и да влезем в годината на Огнения кон с чисто начало.

6. Не започвайте деня с оскъдно хранене

Посрещнете годината с изобилието, на което се надявате. Ако започнете деня си с оскъдна закуска, изядена набързо, това е видът година, която ще имате. Ако обаче приготвите обилно хранене, съставено от много съставки и изядено в атмосфера на доброта, имате шанс за много изобилни дни през следващата година. Затова нека 17 февруари бъде денят, в който ще се съсредоточите върху това, което е подхранващо, енергизиращо и овластяващо.