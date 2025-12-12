Новолуние в Стрелец на 20 декември 2025 г. Важни съвети за всички зодии

На 20 декември 2025 г. в 03:43 ч. ще настъпи Новолуние в Стрелец. То винаги е свързано с разширяване на хоризонтите: търсене на истина, пътуване (във всеки смисъл), учене и повишен оптимизъм. Сега е моментът да се захванете с нови идеи: запишете големи планове за пътуване, образование и личностно израстване. Започнете кратки курсове, посещавайте лекции, планирайте мини-пътуване или отдих – всичко, което разширява хоризонтите ви. Поставете си амбициозни, но реалистични намерения: например „прочетете 12 детективски романа догодина“. Проведете брейнсторминг сесия с приятели: Стрелец обича споделеното вдъхновение! Две глави са по-добри от една.

Внимавайте

Това, от което трябва да се въздържате е:

Импулсивни покупки и договори: в пристъп на ентусиазъм е лесно да надцените силите си.

Прекален оптимизъм без причина: „всичко ще се получи“ е чудесно, но проверете бюджета и сроковете си.

Склонност към свръхобещаване – не обещавайте всичко на никого веднага, иначе ще платите за него по-късно.

Домакинска небрежност по време на празниците: спонтанните планове понякога убиват графика и енергията ви.

Вижте и съветите за отделните зодии:

Овен

Ще почувствате прилив на ентусиазъм и желание да предприемете действия в голям мащаб. Използвайте това, за да стартирате амбициозни проекти, но не се впускайте в битка без план: създайте приблизителен тримесечен план. Това е чудесно време за обучение или спортно предизвикателство!

Телец

Новолунието подчертава финансовите възможности – време е да помислите за дългосрочни инвестиции и източници на доходи. Не бързайте с големи покупки: първо, направете някои изчисления и отделете финансови средства. Няколко нови курса по тези теми няма да навредят, между другото.

Близнаци

Интелектът и комуникацията са в светлината на прожекторите! Ще блеснете в разговори и презентации. Това е отличен период за установяване на полезни контакти и публични изказвания. Внимавайте за претоварване: филтрирайте информацията и отделете време за тишина.

Рак

Домът и любимите хора ще заемат централно място: може би ще ви хрумнат идеи за уютен обновен дом или планове за семейно пътуване. Използвайте енергията си, за да излекувате стари оплаквания и да водите честни разговори с близките си. Не поемайте твърде много задачи на работа за външно признание.

Лъв

Креативността и себеизразяването ще ви подтикнат към нови роли: бихте могли да стартирате мини-проект или да създадете празнично представление. Но не забравяйте: става въпрос за качество, а не за количество. Това е чудесно време да подобрите личната си марка или да направите нещо смело в творческата си работа.

Дева

Разделете големите цели на малки стъпки. Новолунието ви дава шанс да систематизирате мечтите си и да приложите навици, които ще продължат през цялата година. Избягвайте перфекционизма - той ще изтощи енергията ви.

Везни

Сега можете да обсъдите съвместни планове или пътувания. Полезно е да определите очакванията и границите си - честността работи във ваша полза сега. Съпротивлявайте се на желанието да угаждате: балансът е по-важен от компромиса.

Скорпион

Възможно е да изплуват дълбоки вътрешни промени, позволяващи на трансформативни идеи да намерят дом. Помислете за духовни практики или обучение по психология или езотерика. Избягвайте манипулации: Стрелецът е честен и може да вижда през лъжите.

Стрелец

Това е Вашето лично Новолуние! Настъпва моментът да си поставите стремежите за предстоящата година: мечтайте смело, но предприемайте реалистични стъпки. Пътувания, курсове, публикации - всичко е благоприятно. Защитете гласа и плановете си: прекомерният оптимизъм може да доведе до умора.

Козирог

Кариерата и дългосрочната стратегия изискват преосмисляне: малките, смели стъпки сега са по-полезни от дългите, предпазливи планове. Помислете за разширяване на сферата си на влияние - ученето или менторството ще помогнат, но не хабете енергията си за безсмислени публични дебати.

Водолей

Социалните връзки и обществените проекти ще се съживят: това е време за сътрудничество и доброволчески инициативи. Използвайте контактите си, за да реализирате необичайни идеи. Обърнете внимание на личното си пространство - понякога самотата ви помага да се презаредите.

Риби

Интуицията и мечтите ще се засилят: творческите и духовните проекти ще намерят подкрепа. Новолунието носи фина енергия за изкуство, музика или медитация. Не позволявате на фантазиите ви да ви разсейват от практическата страна на живота.

Снимки: iStock