Паричен талисман за всяка зодия: Какво да сложите в портфейла си, за да забогатеете

Според езотериците, портфейлът може да се превърне не просто в място за пари, а в личен магнит за пари. Правилно подбраният талисман може да засили енергията на вашата зодия, да стабилизира финансовите потоци и да привлече късмет в бизнеса.

Овен

На Овена помага всеки символ на сила - малка червена връв или парче червен плат. Този талисман стимулира решителността във финансите и помага смело да се поемат рискове. Монета, получена „за късмет“, също работи добре.

Телец

Финансовата енергия на Телеца е стабилна, но понякога се нуждае от тласък. Най-добрият талисман е малко парче нефрит или зелен камък. Той привлича пари и предпазва от ненужни разходи. Блестяща нова гривна, поставена в портфейл при нарастваща луна, също работи добре.

Близнаци

Близнаците се нуждаят от символ на бързи решения и умствена гъвкавост. Малък ключ в портфейла ви ще ви помогне да отворите нови финансови врати. Визитка или мини-картичка с вашето име също ще свърши работа, тя активира енергията на комуникацията.

Рак

За Раците, мощен талисман ще бъде черупка от рак. Снимка на човек, който ви дава чувство за сигурност, също работи добре, такава енергия прави парите по-„послушни“.

Лъв

За Лъвовете най-добрият талисман е златна или жълта монета. Тя засилва харизмата, привлича големи суми пари и дава енергията на увереност. Можете да поставите малък символ на слънцето, той работи за успех в бизнеса и носи богатство.

Дева

Девите се нуждаят от ясен план, така че талисманът трябва да е практичен. Малко листче хартия с написана целева сума действа като финансов магнит. Зърно ориз също ще свърши работа, то ще се превърне в магнит за стабилност и растеж.

Везни

Важно е Везните да поддържат баланс, така че техният талисман е малко огледало. Той привлича хармонията и не позволява на парите да изчезнат. Подходяща е и банкнота, сгъната наполовина, тя е символ на баланс във финансите

Скорпион

Най-силният талисман за Скорпион е малко парче хематит. То дава стабилност, защита и привлича големи финансови възможности. Можете да поставите и символ на вода - картичка на море или река.

Стрелец

Стрелецът се нуждае от енергията на движението и шансовете, така че най-силният талисман за него е малка стрелка или символ на пътуване. Такъв „магнит“ отваря пътя към нови възможности и финансови пробиви. Можете също така да поставите миниатюрна монета от друга държава, тя активира късмета.

Козирог

Козирозите трябва да носят стара монета в портфейла си. Тя дава усещане за заземяване и засилва потока от стабилни доходи. Малко парче суха лаврова клонка, която символизира победа и професионален успех, също ще бъде полезно.

Водолей

Водолеите се нуждаят от нестандартна енергия. Техният талисман е флаш устройство или негов символ, защото технологичният знак привлича нови възможности и помага за печелене на идеи. Подходяща е и монета с необичайна форма или рядка банкнота.

Риби

Сложете малка бележка или изображение на Луната в портфейла си. Те активират парични съвпадения, подаръци от съдбата и неочаквани доходи. Случайно намерена банкнота също върши работа.

