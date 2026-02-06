Пролетен коридор на затъмненията - как да се справим

17 февруари 2026 г. бележи не само Новолунието във Водолей, но и началото на пролетния коридор на затъмненията – предизвикателен период, който ще принуди мнозина да направят промени в живота си още от самото начало на 2026 г. Затъмненията винаги са свързани с обрати в сюжета, вътрешни прозрения и усещането, че Вселената леко променя настройките на живота ви. На 17 февруари 2026 г. започва пролетният коридор на затъмненията – период, в който познатата реалност може да започне да се държи малко странно.

Влиянието на Водолея

Стари теми изплуват отново (независимо дали ги искаме или не), нови идеи идват неканени и решенията, които отлагате толкова дълго, внезапно стават неизбежни. Нещо повече, всичко това се случва във Водолей и съвпада с Новолунието, което означава, че не става въпрос само за край, но и за началото на нов цикъл. Фокусът е върху свободата, обновлението, околната среда, технологиите, бъдещите планове и желанието да живеете малко повече по свои собствени правила.

Всъщност предстоящото слънчево затъмнение ще се случи на 17 февруари, между 12:57 и 17:27 ч. В периода между слънчевите и лунните затъмнения много събития започват да се подравняват, сякаш ви тласкат към промяна. Всичко, което се случва през това време, рядко е случайно и често продължава през следващите месеци.

Слънчевото затъмнение на 17 февруари се пресича с Новолунието във Водолей, извеждайки на преден план теми за свобода, себеизразяване, приятелство, планове за бъдещето и вашето място в света. Може да възникне силно желание да промените нещо в живота си, дори ако вчера сте били доволни от всичко.

Разчупване

Водолей е естествено склонен да разчупи стари модели и да предложи нещо нетрадиционно. Следователно, по време на коридора на затъмнението, внезапно могат да възникнат идеи, към които преди сте били скептични. Нова работа, нова среда, нови интереси, неочаквани разговори – всичко това пасва идеално. Важно е да се разбере, че коридорът на затъмнението не е време за хаос, а за преструктуриране. Понякога това изисква нежно разтърсване на стари структури. Ако нещо започне да се руши, вероятно е висяло на косъм от дълго време.

Какво да правите

В деня на слънчевото затъмнение е най-добре да забавите темпото. Няма нужда да бързате с вземането на важни решения, подписването на договори или драстичната промяна на хода на живота си. Енергията на деня е по-благоприятна за наблюдение, отколкото за действие. Всичко, свързано с вътрешна работа, е добре дошло. Можете да подредите мислите си, да планирате, да запишете идеи и да анализирате какво в живота вече не ви носи радост. Това е отличен момент честно да се запитате накъде сте се запътили и защо.

Можете да подредите ума си, делата си и дори стаята си. Всякакви символични действия за освобождаване на пространство се вписват добре в енергията на затъмнението. Колкото по-малко ненужни неща имате около себе си, толкова по-лесно ще бъде да допуснете новото.

Какво да не правите

Конфликтите и разрешаването на конфликти е добре да се избягват. Емоциите може да са леко пресилени, а думите може да са прекалено груби. Това, което изглежда важно в момента, вероятно няма да е такова след няколко дни.

