ПРОМЯНА в живота на тези 5 зодии през декември 2025

С края на ретроградния сезон този месец, животът на пет зодиакални знака ще се подобри значително през декември 2025 г. Някои значителни астрологични промени ще облекчат енергията, която е затруднявала нещата за тях.

Близнаци

Ретроградният Меркурий и периодът му в сянка раздвижват отношенията ви от известно време, Близнаци, но можете да очаквате всички проблеми да се изгладят и да се върнете към начина, по който са били нещата преди началото на ретроградния сезон.

Ще ви очакват облекчение и много повече яснота и наистина ще можете да разберете накъде отиват нещата, ако сте във връзка, особено след Новолунието на 19 декември, което попада в седмия ви дом на партньорите.

Уран преминава през вашия девети дом, той носи по-добри неща, тъй като е в тригон с вашето Слънце и може да се свърже с пътувания, образование и вашия личен мироглед. С навлизането на Слънцето, Венера и Марс в Козирог, или вашия осми дом, този месец, се чувствате по-стабилни и ще започнете чудесно точно навреме за Новата година!

Рак

От 15 декември Марс в Козирог носи драма във вашия сектор на взаимоотношенията, Рак, напомняйки ви да се съсредоточите върху запазването на хармонията и стабилността. Добрата работа с другите може да се окаже предизвикателство и с Марс в тази част от вашата карта, но това ще бъде ценен урок за вас, който завършва история от времето, когато Марс беше във вашия знак по-рано тази година.

Разполагате с инструментите и разбирането, за да направите желаните от вас промени този месец. Не пренебрегвайте другите. Вместо това, слушайте ги и им предлагайте подкрепа.

Декември отразява натрупването на уроци, които сте понесли през годината, и сега, когато Юпитер е във вашия знак, нещата се усещат много по-лесно управляеми. През сезона на Козирога откривате нови таланти, когато срещате нови хора и отново вярвате в себе си.

Дева

Дева, вашата управляваща планета Меркурий, беше ретроградна през ноември, обърквайки комуникацията и мисленето. Но на 17 декември тя най-накрая ще напусне периода си на сянка завинаги и нещата ще се нормализират по отношение на комуникацията.

Слънцето, Венера и Марс са били в квадратура с вашето Слънце през последните седмици във вашия четвърти дом, който управлява дома и вашата основа. Това обикновено е стресиращ период, но тъй като Слънцето, Венера и Марс се преместват в Козирог този месец, те са в знак, който е съвместим с вас, което прави нещата много по-лесни.

Козирогът не само е съвместим с вас, но и управлява вашия пети дом на любовта и забавленията. Така че, след Новолунието в Стрелец на 19 декември, нещата се подобряват и можете да очаквате страхотен край на годината!

Водолей

Водолей, месецът започва с пълнолуние, което подчертава успехите ви през последните шест месеца. Ако не сте доволни от напредъка си, сезонът на Стрелец е подходящ момент да засадите семената за следващите шест месеца.

Меркурий отново навлиза във вашия сектор на партньорствата на 11 декември, като този път улеснява поемането на контрол над всяка ситуация, която създава блокажи. Комуникацията ви е по-остра и по-честна.

Ако сте загубили вяра в любовта, сезонът на Стрелец ви прави вярващ. Ще бъдете по-емоционално уязвими, но авантюристът във вас ще се наслади на потенциалните любовни истории, които тази енергия може да донесе. На 21-ви Слънцето навлиза в Козирог, просветлявайки ви и помагайки ви да се отървете от миналото.

Риби

Ретроградният Меркурий и неговата сянка създават проблеми в работата и кариерата ви, Риби, но периодът на сянка най-накрая приключва на 17 декември и можете да започнете да се връщате към нормалното.

Съвпадът на Нептун с вашето Слънце вероятно е създал много объркване и несигурност, да не говорим за това, че Сатурн е във вашия знак, което съвпада с големи, ако не и трудни, промени в живота. Но вие сте на последния етап от това дълго и трудно пътуване и можете да очаквате големи промени през Новата година.

Когато Слънцето, Венера и Марс преминат в Козирог този месец, ще почувствате много повече стабилност. Ще станете по-общителни и по-склонни да общувате с други хора този месец, което означава, че втората половина на декември ще ви подхожда и ще се чувствате много по-добре.

