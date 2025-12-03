Лайфстайл:

Мним водопроводчик обирал апартаменти: Отива на съд

03 декември 2025, 15:12 часа 334 прочитания 0 коментара
Районната прокуратура в Русе внесе обвинителен акт, с който предаде на съд 48-годишния Д.М. за извършени измами на възрастни хора и кражби на пари от тях. Това съобщиха от прокуратурата, цитирани от БТА. 

Престъпленията са извършени през юли тази година. Мъжът измамил трима възрастни – на 90, 66 и 85 г., че трябва да подмени водомерите им. За услугата те трябвало да му заплатят различни суми. Така взел от тях общо 430 лева. Докато бил в жилищата на възрастните хора, мъжът откраднал и пари от домовете им – 1306,22 лева.

От прокуратурата съобщиха, че преди това мъжът е бил в затвора заради различни присъди.

Предстои съдът да насрочи делото за разглеждане. Ако бъде признат за виновен, Д.М. може да получи от три до 10 години затвор и конфискация до една втора от имуществото му

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
