Турция се тревожи за сигурността в Черно море: Обърна се към НАТО

03 декември 2025, 15:38 часа 193 прочитания 0 коментара
Турция се е обърнала към НАТО относно сигурността в Черно море, става ясно от материал в гръцкото издание Kathimerini, който се позовава и на публикация в Associated Press. Турският външен министър Хакан Фидан и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са обсъдили безопасността в Черно море в сряда, съобщи източник от турското външно министерство, след като Анкара изрази тревога от атаки срещу свързани с Русия танкери, за някои от които отговорност пое Украйна.

Фидан и Рюте, в кулоарите на среща на НАТО в Брюксел, обсъдиха въпроси, свързани със сигурността в Черно море и преговорите за прекратяване на близо четиригодишната война, съобщи източник от турското външно министерство, без да даде повече подробности. ОЩЕ: Песков: Украинската атака срещу Каспийския тръбопроводен консорциум е скандална

Анкара осъди атаката срещу турски кораби

Анкара, член на НАТО, който поддържа топли отношения с двете страни в руската война в Украйна, но осъди атаките срещу кораби, свързани с Москва, които се случиха в изключителната икономическа зона на Турция край бреговете ѝ в Черно море.

Атаките доведоха до покачване на застрахователните ставки за корабоплаване в Черно море и накараха една турска компания, Besiktas Shipping, да спре операциите, свързани с Русия, поради опасения за сигурността. 

Турция нарече атаките срещу корабоплаването неприемливи и предупреди „всички страни“ да ги прекратят. Турски служител заяви, че това включва по-специално украинските власти.

Нападенията върху търговски кораби в изключителната икономическа зона на Турция бележат „опасна ескалация на войната в Украйна“, заяви Айхан Зейтиноглу, председател на Фондацията за икономическо развитие на Турция, на форум в Истанбул в сряда, организиран съвместно от полското посолство и консулство.

Отделно от това, президентът Тайип Ердоган е заявил в телефонен разговор на френския президент Еманюел Макрон, че Турция се опитва да съживи преговорите за прекратяване на огъня между Украйна и Русия в Истанбул, според съобщение от неговия кабинет. ОЩЕ: Трети танкер, свързан с Русия, попадна под атака в Черно море за няколко дни (СНИМКИ)

Атаките и отговорноста

Киев отрече всякаква връзка с друг инцидент във вторник, при който танкер под руски флаг, натоварен със слънчогледово олио, заяви, че е бил атакуван с дрон край турското крайбрежие. Отвъд Черноморския регион, танкер на Besiktas Shipping, който също е осъществявал бизнес с Русия, е бил повреден близо до Сенегал от външни удари. Никой не е поел отговорност.

Заплахата на Русия

Руският президент Владимир Путин отговори със заплаха да прекъсне достъпа на Украйна до морето и заяви, че Москва ще засили ударите по украински съоръжения и кораби и ще предприеме действия срещу танкери на държави, които помагат на Украйна. ОЩЕ: Взривени са два танкера на руския сенчест флот: Службата за сигурност на Украйна потвърди

Деница Китанова
