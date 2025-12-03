Остриета на "Да, България" пеят песен за Пеевски пред елхата (ВИДЕО)

След днешния скандал между санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" и лидера на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента, двама депутати възпяха призива на Делян Пеевски срещу омразата. По време на скандала Пеевски повтаряше "Не на омразата" няколко пъти преди да тръшне вратата на Мирчев, кото пък му крещеше, че хората не го искат, а гневът му идваше от думите на Пеевски пред медиите, че му се е навеждал в кабинета.

Песента

Песента за Пеевски и неговия призив са сътворили депутатите Елисавета Белобрадова и Манол Пейков, а след това я разпространиха в социалната мрежа "Фейсбук". Те са заснели видео на изпълнението си пред елхата в парламента. Песента им има коледна нотка, но и доза хумор, в същото време е саркастично настроена към Пеевски.

"Саркастично шеговит регистър. Ако щете вярвайте, остава ни време и за песни", написа Манол Пейков в социалната мрежа, където публикува видеото от съвместното му изпълнение с Белобрадова. Докато тя също коментира изпълнението, уточнявайки, че е направено в почивката на заседанието.

Прави впечатление, че около протеста срещу бюджет 2026 г. лидерите на ПП-ДБ измислиха свои политически песни, като част от новите им произведения ползват познати мелодии, а с други например възпяваха бойкотът на Асен Василев на бюджетна комисия. ОЩЕ: "Няма да се случи по този начин": Небивал скандал за бюджета в парламента (ВИДЕО)