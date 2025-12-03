Спорт:

Поръчвал си дрога по интернет: Заловиха мъж в Русенско

03 декември 2025, 15:05 часа 369 прочитания 0 коментара
Полицейските служители от районното управление в Бяла, Русенско, са заловили 34-годишен мъж от града, за когото имали информация, че поръчва наркотични вещества онлайн. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева, цитирана от БТА. 

Мъжът бил заловен вчера, след като получил пратка от офис на куриерска фирма. Той доброволно предал пакета, в който имало течност, за която обяснил, че е поръчана и закупена по интернет. 

Подобен случай имали вчера и полицаите от районното управление в град Сливо поле. При проверка на 24-годишен мъж в село Ряхово било установено, че той носи в себе си пълнител за електронна цигара с кафеникаво-жълтеникава течност, за която се предполага, че е със съдържание, попадащо в списъка на забранените от закона вещества - хексахидроканабинол. 

БТА припомня, че преди два дни при полицейска акция бе арестуван 49-годишен мъж от Русе за разпространение на наркотици. При спецоперацията униформените заловиха и двама негови клиенти.

