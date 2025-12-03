Установиха кой е прегазеният край Червен бряг човек

Установена е самоличността на прегазения от лек автомобил мъж край Червен бряг снощи. Това съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

Той е на 33 години, има данни, че е водил скитнически начин на живот. Настоящият му адрес е в град София. Състоянието му е все още тежко, допълни Цветкова.

Както БТА писа, пътният инцидент е станал вчера вечерта. Сигнал е постъпил в полицията от Филиала на спешна медицинска помощ в Червен бряг около 19:15 часа.

Незабавно на местопроизшествието са изпратени служители на реда. Извършен е оглед. Установено е, че 67-годишен шофьор на лек автомобил при движение по път III-306, на 800 метра преди табелата за град Червен бряг, не е видял лежащия неподвижно и напречно на платното човек и го е прегазил.

Пострадалият е транспортиран в болница в Плевен в тежко състояние, с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота.

