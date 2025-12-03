Септември се бори здраво, но не успя да спре ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 победи Септември София в мач от 18-ия кръг на българската Първа лига. Двубоят, който се игра на стадион „Локомотив“ в столичния квартал „Надежда“, завърши при резултат 4:1 за гостите от Бистрица. В герои за отбора на Иван Стоянов се превърнаха Борислав Цонев и Огнйен Гашевич, които се отличиха с по две асистенции. Головете за ЦСКА 1948 пък реализираха Мамду Диало, Андре Хофман, Браян Собреро и Хосе Мартинес. За домакините от Септември точен бе Бертран Фурие, който изпусна дузпа малко преди да се разпише.

ЦСКА 1948 поведе в края на първото полувреме

Първото полувреме стартира в бавно темпо и положенията пред една от двете врати се брояха на пръсти. Все пак в 44-ата минута гостите от ЦСКА 1948 поведоха. Борислав Цонев намери по отличен начин Мамаду Диало в наказателното поле и той с глава матира Янко Георгиев. Ситуацията бе разглеждана дълго време с ВАР, заради съмнения за засада. Оказа се обаче, че такава няма и голът бе зачетен.

🔥 ПОБЕДА! ЦСКА разгроми Септември с 4:1 в мач от 18-ия кръг на efbet Лига! 🔥⚽ Головете за армейците: ⚽ Мамаду Диало –... Posted by FC CSKA 1948 on Wednesday, December 3, 2025

През втората част паднаха четири попадения

В самото начало на втората част Септември получи право да изпълни дузпа за нарушение на Траоре срещу Стоичков. Ситуацията отново бе гледана дълго от ВАР, но в крайна сметка съдиите решиха, че наказателният удар е редовен. Зад топката застана Бертран Фурие, но изстрелът му бе спасен от Димитър Шейтанов. В 54-ата минута Септември най-накрая изравни. Галин Иванов намери Фурие на много добра позиция и той с майсторски удар направи резултата 1:1.

ЦСКА 1948 вдигна оборотите и в 61-ата минута стигна до втори гол. Негов автор стана Андре Хофман, който се разписа с глава след центриране от корнер на Гашевич. Малко по-късно гостите реализираха трето попадение. Боби Цонев нахлу по лявото крило и подаде към Браян Собреро, който с прецизен удар направи резултата 3:1 за ЦСКА 1948. В даденото от съдията продължение Хосе Мартинес оформи крайното 4:1 за гостите.

Класирането в Първа лига

След успеха си ЦСКА 1948 събра 36 точки и остава на второ място във временното класиране в Първа лига. Лидер е тимът на Левски с 41 пункта, но и мач по-малко. Утре „сините“ гостуват на Славия. Третата позиция е за Лудогорец, които имат 30 точки в актива си, но са с два двубоя пасив спрямо отбора от Бистрица. Утре „орлите“ имат визита на Добруджа.

