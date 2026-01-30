Пълнолуние в Лъв 1 февруари 2026 г. – прогноза за всяка зодия

Телец, напрежението на работното място се увеличава: промени в йерархията, нови изисквания, възможни конфликти с авторитетни фигури или необходимостта сами да поемете повече отговорност. Плутон в 10-ти дом може да донесе решителен разговор или прекъсване – прекратяване на сътрудничество, смяна на работата или поемане на нова, по-сериозна роля. Това пълнолуние показва колко е важно за вас работата да не изяжда личния ви живот. Козирог, темата за властта и доверието се усеща много ясно в любовта. Ако сте във връзка, разговорите за пари, разходи, отговорности и интимност сега излизат на повърхността. Ако сте необвързани, сте привлечени от интензивни хора, но е важно да следите границите, не само химията.

Пълнолунието на 1 февруари 2026 г. се случва в Лъв, по оста Лъв-Водолей. От едната страна е Луната в Лъв, която изважда на преден план емоциите, гордостта, нуждата да бъдеш видян и да живееш от сърце. Срещу нея, във Водолей, са Слънцето, Меркурий, Венера, Марс и Плутон. Това е силен акцент върху разума, дистанцията, обективността, групите, колективните процеси и идеята, че нещата трябва да се променят на системно ниво.

Създава се напрежение между тези две страни: това, което вие като индивид искате и чувствате – и това, което групата, работата, обществото и обстоятелствата изискват от вас. Луната в Лъв засилва егото, нуждите на сърцето и креативността, докато стелиумът във Водолей ви подканва да се включите в по-големи истории, екипи, проекти, социални промени, но също така да погледнете хладнокръвно къде сте направили компромиси, които вече не работят.

Луната е едновременно в напрегнати аспекти с Плутон във Водолей, което носи емоционална интензивност, теми за власт и контрол, издигане на това, което досега е било потискано. Марс във Водолей увеличава напрежението на психическо и социално ниво: ние сме по-чувствителни към тона, границите и „правилата на играта“ във взаимоотношенията и групите, по-лесно се избухваме при несправедливост или натиск от околната среда, но също така сме по-склонни ясно да пресечем това, което вече няма смисъл.

На заден план, ретроградният Юпитер в Рак връща фокуса към основната сигурност, дома, семейството и емоционалната стабилност. Сатурн в последните градуси на Риби затваря дълъг цикъл от уроци за границите, изтощението и илюзиите. Уран в Телец стои почти неподвижно и е на път да тръгне директно, което допълнително разтърсва терена на сигурността, парите и ценностите. Нептун току-що е влязъл в Овен, така че бавно се ражда нова фаза на колективна визия и лична идентичност.

Всички заедно: пълната Луна в Лъв показва къде вие ​​като човек вече не можете да се „изключвате“ за нуждите на другите, а стелиумът във Водолей показва къде животът се променя чрез нови хора, проекти, идеи и смели съкращения

Ето какво може да очаква всяка зодия.

Овен

Вашата ос Лъв-Водолей е разпъната между полетата на любовта, децата и творчеството (Лъв) и полетата на приятелите, екипите и бъдещите планове (Водолей). Пълнолунието в Лъв събужда това, което наистина искате: връзка, в която се чувствате живи, проект, който ви прави щастливи, дете, хоби, изразяващо вашия талант. Стелиумът във Водолей в 11-ти дом ви моли да хармонизирате това с вашия екип, приятели, групови проекти и това, което правите „за бъдещето“.

В работата е ясно къде сте част от екип и къде всъщност бихте предпочели да правите нещата по свой начин. Възможно е напрежение в груповите проекти, особено ако някой се опита да наложи волята си под прикритието на „обща цел“. Плутон в 11-ти дом показва, че отношенията в групите се променят – някои съюзи се разпадат, други се зараждат и осъзнавате кой наистина ви подкрепя.

Финансите са свързани с дългосрочни цели. Ретроградният Юпитер в Рак във вашия 4-ти дом ви подканва да вземате парични решения от гледна точка на фундаменталната сигурност: какво наистина подкрепя вашия дом, семейство и дългосрочно чувство за стабилност и какво е просто мимолетна мода.

В любовта е възможна кулминацията на една история: признание, по-ясно споразумение, влизане във връзка или решение, че нещо вече не работи. Ако сте във връзка, темата може да е балансът между времето за партньора и времето за компания. Ако сте сами, ви привличат хора, които са различни, необичайни, които идват от „вашето бъдеще“, а не от миналото.

Здравето изисква баланс между адреналин и почивка. Лесно можете да се изтощите, опитвайки се да бъдете всички навсякъде. Тялото ви изпраща сигнали, когато го игнорирате, особено чрез сърцето, гърба и общата изтощеност.

Телец

Телецът стои емоционално между дома и работата. Лъв активира вашия 4-ти дом на дома, семейството и вътрешната сигурност, докато Водолей запалва вашия 10-ти дом на кариерата, статуса и публичния имидж. Пълнолунието в Лъв повдига темата за това къде се чувствате „като у дома“ – не само физически, но и емоционално. Стелиумът във Водолей ви подканва да погледнете реалистично на вашата кариерна посока и позиция на власт.

Напрежението в работата се увеличава: промени в йерархията, нови изисквания, възможни конфликти с властите или необходимостта сами да поемете повече отговорност. Плутон в 10-ти дом може да донесе решителен разговор или съкращение - прекъсване на сътрудничеството, смяна на работата или поемане на нова, по-сериозна роля. Това пълнолуние показва колко е важно за вас работата да не изяжда личния ви живот.

Финансово се намирате във фаза, в която Уран във вашия знак и Юпитер във вашия комуникационен сектор търсят нови начини за мислене за печелене на пари. Струва си да обмислите промени, които ще донесат повече свобода в бъдеще, дори ако сега изглеждат като излизане от зоната ви на комфорт.

В любовта може да се разкрие история, свързана със съвместния живот, преместването, справянето със семейството на партньора ви или споделянето на домакинските отговорности. Ако сте необвързани, може да почувствате нужда от връзка, която осигурява както емоционална, така и практическа подкрепа, не само романтика.

Здравето е пряко свързано с нивото на стрес на работното място. Ако тялото ви се „стяга“ само при мисълта за работа или авторитетни фигури, това е сигнал, че нещо трябва да се промени. Повече сън, по-ясни граници около работното време и подкрепа у дома са ключови сега.

Близнаци

За Близнаците, Пълнолунието набляга на оста на комуникацията и вярванията. Лъв в 3-ти дом засилва ежедневните разговори, писането, споразуменията, договорите, кратките пътувания и това, което казвате всеки ден. Водолей в 9-ти дом отваря по-голямата картина – вярвания, обучение, чужбина, духовност, поглед върху живота.

В бизнеса акцентът е върху информацията. Може да пристигне важен имейл, оферта, новина или договор, които да променят плановете ви. Плутон в 9-ти дом засилва дискусиите относно убеждения, етика, законност или насоки за развитие. Възможно е напрежение с началници, професори, ментори или хора, които представляват авторитета на знанието. Трябва да запазите спокойствие и да изберете битките, които наистина са ваши.

Финансите зависят от това как използвате информацията. Добрата комуникация, уменията за водене на преговори и желанието за учене могат да ви донесат по-добри условия сега. Сега не е моментът да подписвате нещо, което не сте прочели внимателно.

В любовта думите носят голяма тежест. Един честен разговор може да поправи връзката, но едно необмислено изречение може и да усложни ситуацията. Ако сте във връзка, можете да говорите за пътуване, преместване, съвместно учене, посещаване на курсове или бъдещи планове. Ако сте необвързани, има по-голям шанс да създадете запознанства чрез учене, семинари, пътуване или интернет.

Здравето е чувствително към стрес и информационно претоварване. Главоболие, напрежение, проблеми със съня и проблеми с концентрацията са признаци, че се нуждаете от почивка от екраните и телефоните. Физическите упражнения и престоят на открито са полезни за вас.

Рак

Пълнолунието въвежда Рака в една много конкретна история за парите и сигурността. Лъв във 2-ри дом осветява личните доходи, разходи, самочувствието и отношението към собствената ценност. Водолей в 8-ми дом активира споделени финанси, заеми, дългове, наследства и дълбоки емоционални връзки.

В бизнеса може да възникне темата за заплатата, цената на работата ви, преговорите за хонорари или нови източници на доходи. Пълнолунието в Лъв ви моли ясно да видите къде се подценявате. Стелиумът в 8-ми дом говори за натиск около заеми, данъци, парите на партньора ви или финансови задължения към други. Плутон в 8-ми дом може да донесе трудни разговори и поставяне на граници: кое е ваше и кое не.

Финансово, това е подходящ момент да погледнете честно числата. Добре е да видите какво подкрепя дългосрочната ви сигурност и какво създава постоянно напрежение. Ретроградният Юпитер във вашия знак ви помага да разширите хоризонтите си отвътре: не става въпрос само за сумите, но и за това колко добре спите.

В любовта темата за доверието и споделянето е засилена. Може да изпитвате нужда от по-дълбока интимност или да виждате ясно къде се разпада връзката, когато става въпрос за пари, власт и емоции. Ако сте необвързани, лесно се увличате по интензивни връзки, но интуицията е по-добър водач от адреналина.

Здравето е свързано с чувството за сигурност. Тревожността, стомашното напрежение, емоционалното преяждане или загубата на апетит може да са признаци, че сте пренебрегвали финансовия или емоционалния стрес твърде дълго. Подкрепя ви всичко, което възстановява чувството за „котва“ – структурата на деня, по-спокоен ритъм, топлината на дома.

Лъв

Лъв е в центъра на действието. Пълнолунието във вашия знак силно осветява въпроса за идентичността: как живеете своята автентичност, как се чувствате в собствената си кожа, на какво вече не искате да се преструвате. За разлика от това, във Водолей, във вашия 7-ми дом, стоят Слънцето, Меркурий, Венера и Плутон. Това означава, че всичко се пречупва през взаимоотношения един към един.

В бизнеса динамиката с партньори, клиенти, началници или близки сътрудници се променя. Възможно е да има споразумения, прекратяване, предефиниране на договори или ясно определяне на граници. Плутон в 7-ми дом засилва конфликта във взаимоотношения, в които отдавна тлее недоволство. В същото време може да донесе много силно партньорство с някой, който ви вижда, но ви моли да се откажете от ролята на „този, който винаги носи всичко“.

Финансите зависят от това колко сте склонни да поискате това, което е ваше. Не става въпрос само за пари, но и за признание. Пълнолунието ви моли да спрете да чакате другите да разберат какво заслужавате.

В любовта този период е изключително интензивен. Ако сте във връзка, може да има важен разговор, ново споразумение или яснота за това как да продължите напред. Ако връзката е била на нестабилна основа от дълго време, сега е по-лесно да видите кое е реалистично. Ако сте необвързани, това е време на повишена харизма, но и на подбор: вече не се съгласявате на истории, в които трябва да се свеждате до минимум, за да бъдете „достатъчни“ за някого.

Здравето изисква да приемате сериозно сигналите на сърцето, гърба, гръбначния стълб и кръвното налягане. Тялото реагира, когато постоянно се приспособявате към другите. Струва си да въведете рутини, които възстановяват чувството за център: движение, почивка, време без чужди изисквания.

Дева

За Девата всичко се случва между ежедневието и подсъзнанието. Лъв в 12-ти дом изважда наяве потиснатото: умора, страхове, стари обиди от гордост, всичко, което сте „погълнали“, за да функционирате. Водолей в 6-ти дом търси ред в работата, здравето, рутината и задълженията.

Последиците от прекалено дългото претоварване могат да се видят в работата. Плутон в 6-ти дом увеличава напрежението: нови задачи, крайни срокове, конфликти относно разделението на работата. Ако работите повече от реалистичното от дълго време, пълнолунието може да донесе ситуация, в която просто вече не можете да „стискате зъби“. Това не е поражение, а ясна информация, че структурата е зле настроена.

Финансите не са на преден план, но са свързани с това колко сте изтощени. Колкото повече работите под влияние на чувство за вина или навик, толкова по-вероятно е да възприемате финансовите си резултати като недостатъчни, независимо от реалните резултати.

В люовта част от историята се разгръща под повърхността. Стара тъга, ревност, чувството, че някой не те вижда или оценява, могат да се активират. Пълнолунието може да донесе силен сън или ситуация, в която осъзнавате, че вече не можете да потискате под килима това, което ви притеснява. Ако сте необвързани, е лесно да се забъркате в истории, които ви напомнят за стари модели. Осъзнатостта е ключът.

Здравето е голяма тема. Сатурн в края на Риби във вашия 7-ми дом допълнително показва, че взаимоотношенията влияят на тялото ви. Струва си сериозно да реорганизирате ежедневието си: сън, диета, упражнения, дигитална хигиена. Тялото ви моли да се отнасяте към него като към съюзник, а не като към работен инструмент.

Везни

Пълнолунието във Везни осветява вашето поле от приятели, екипи и бъдещи планове (Лъв), докато Водолей укрепва вашето поле от любов, деца, хобита и лична радост (5-ти дом). Има напрежение между това, което споделяте с другите, и това, което е само ваше.

Значението на мрежите и колективите е засилено в бизнеса. Възможни са екипни събития, промени в структурата на сътрудничество или по-ясно усещане кой е ваш съюзник и кой просто използва вашата дипломация. Плутон в 5-ти дом изисква радикална честност: искате ли този проект, тази роля, този вид публичност или просто изпълнявате очакванията? Това пълнолуние може също да донесе бизнес възможност, която включва по-голяма видимост или креативност.

Финансово е подходящ момент да обмислите доходи чрез собствените си таланти, хобита или странични проекти. Юпитер в Рак добавя измерение към кариерата и публичния имидж - ако направите крачка към по-автентично себеизразяване, това в крайна сметка може да донесе конкретни резултати.

В любовта разговорът се движи между „ние и нашите планове“ и „моите нужди“. Ако сте във връзка, може да се повдигне темата за времето заедно, децата, забавленията, излизанията и колко сте изгубени във всичко това. Ако сте необвързани, вашият кръг от приятели и компания е много активна среда за запознанства.

Здравето реагира на това колко добре балансирате отговорностите и радостта. Твърде малкото забавление и творческа изява за Везните може лесно да доведе до психическо изтощение, дори ако тялото формално „функционира“.

Скорпион

Скорпионите имат пълнолуние в 10-ти дом на кариерата, обществения живот и целите. Водолей в 4-ти дом засяга дома, семейството, корените и вътрешното чувство за сигурност. Това е класически въпрос за баланс между това как светът ви вижда и как се чувствате лично.

На работното място може да има кулминация на процес: признание, повишение, решение за промяна на посоката или ясно осъзнаване, че настоящата ви позиция вече не ви изхранва. Плутон в 4-ти дом показва, че базата се променя: семейни обстоятелства, отношения с родителите, място на пребиваване или начинът, по който организирате личното си пространство. Възможно е промяната в кариерата да доведе до въпроса за преместване или различни отношения с дома.

Финансите са обвързани с тези решения. Юпитер в Рак във вашия 9-ти дом дава тласък към разширяване: учене, пътуване, работа в чужбина, по-широк хоризонт. Струва си да мислите за дългосрочни стъпки, а не за бързи решения.

Любовта отразява целия този натиск. Връзката може да пострада, ако целият фокус е върху работата или семейната драма. В същото време партньорът може да бъде ключова подкрепа по време на преходен период, но само ако сте честни относно вашите граници и нужди. Ако сте необвързани, ви привличат хора, които имат ясна житейска история, но е важно да не влизате в ролята на „спасител“.

Здравето е чувствително към претоварване. Хроничната умора, напрежението в гръбначния стълб, храносмилателната система и нервите са първите, които се показват, когато сте прекалили. Струва си да въведете домашни ритуали, които ви връщат към тялото ви: топлина, храна, тишина.

Стрелец

За Стрелец, Пълнолунието акцентира върху 9-ти дом – значение, вярвания, обучение, чужбина, духовност. Водолей активира 3-ти дом – ежедневна комуникация, учене, споразумения, съседи, братя и сестри. Това е история за това как по-широката визия навлиза в ежедневието.

В работата се набляга на проекти, свързани с учене, писане, преподаване, работа онлайн или сътрудничество с чужди държави. Плутон в 3-ти дом може да донесе напрегнати разговори, остри имейли, конфликти относно информация или методи на работа. Пълнолунието ви моли да бъдете честни със себе си: кои истории вече не искате да разказвате и на кои идеи искате да дадете глас.

Финансите изискват зрялост, когато става въпрос за инвестиране в знания. Курсове, образование, лицензи или инструменти могат да бъдат разход, който се изплаща в дългосрочен план, но е необходимо да се прави разлика между реална нужда и импулс.

В любовта възниква въпросът за споделения мироглед. Ако сте във връзка, са възможни разговори за пътувания, преместване, нови преживявания или доколко споделяте едни и същи вярвания. Ако сте необвързани, има по-голям шанс да се свържете с хора от различен произход или чрез интернет, семинари или духовни събития.

Здравето е свързано с темпото. Твърде многото шофиране, екраните, нервността и стимулацията лесно водят до изтощение. Нуждаете се от почивки, в които наистина сте в тялото си, а не само психически „включени“.

Козирог

В Козирог, Пълнолунието осветява 8-ми дом – споделени ресурси, заеми, дългове, наследства, психологически процеси и интимни взаимоотношения. Водолей е във 2-ри дом – лични доходи, самочувствие, отношение към парите.

В работата ви е ясно къде се чувствате недоплатени или прекалено зависими от другите. Плутон във втори дом призовава за сериозна трансформация на отношението ви към доходите и стойността. Може да почувствате нужда да увеличите цената на работата си, да промените начина си на плащане, да намерите нов източник на доходи или да прекратите партньорство, което ви държи финансово „на ръба“.

Финансите са основна тема. Пълнолунието в 8-ми дом може да донесе кулминация по отношение на кредити, данъци, пари на партньора, наследство или дългове. Това е подходящ момент да видите всичко ясно, да потърсите професионален съвет, ако е необходимо, и да спрете да отлагате решенията. Юпитер в Рак в 7-ми дом увеличава шанса за получаване на подкрепа чрез партньорство или сътрудничество, но при условие, че не поемате задълженията на други хора като свои.

В любовта темата за властта и доверието е много ясна. Ако сте във връзка, разговорите за пари, разходи, отговорности и интимност вече излизат на повърхността. Ако сте необвързани, ви привличат силни хора, но е важно да следите границите, не само химията.

Здравето може да реагира чрез хормоналната система, храносмилането, сексуалната енергия, общото чувство на изтощение или напрежение. Овладяването на стреса около контрола и финансите директно помага на тялото.

Водолей

Водолеят е под огромен стрес сега. Стелиумът на планетите във вашия знак говори за нова фаза от живота, идентичността, външния вид, отношението, начина на мислене. Пълнолунието в Лъв стои срещуположно – в 7-ми дом на взаимоотношенията. Всичко, което ви се случва, се отразява в партньорствата и обратното.

Вие сте във фазата на предефиниране на ролята си в работата. Може да почувствате силен импулс да правите нещата по различен начин, да започнете нещо свое, да промените начина, по който си сътрудничите, или ясно да заявите какво вече не е опция. Плутон във вашия знак ви дава огромна сила за съкращения и дълбоки промени, но също така и потенциал за конфликт, ако се опитате да решите всичко насила. Взаимоотношенията с партньори, клиенти и колеги сега са огледало: виждате къде сте поели твърде много и къде не сте се отстоявали достатъчно.

Финансите са свързани с практическите последици от вашите решения. Юпитер в Рак във вашия 6-ти дом може да донесе повече работа или разширяване на обхвата ви на работа, но ви моли да обърнете внимание на здравето и организацията си.

Това е много динамичен период в любовта. Ако сте във връзка, вашият партньор или любим човек може да реагира на промените ви – понякога с подкрепа, понякога със съпротива. Важно е да не се преструвате на стара версия на себе си, само за да улесните всички. Ако сте необвързани, привличате хора, които са силни, интензивни и често „различни“ от предишните ви избори. Важно е да запазите центъра си във всичко това.

Здраве: Енергията е силна, но колебателна. Сатурн във 2-ри дом ви напомня, че се нуждаете от реалистични ограничения за харчене на енергия, храна и пари. Не можете да направите всичко наведнъж, дори и да имате силна воля.

Риби

За Рибите историята се разгръща между тялото, работата и подсъзнанието. Лъв в 6-ти дом осветява работата, здравето, ежедневните навици и ритъма. Водолей в 12-ти дом изважда наяве всичко зад кулисите: подсъзнателни модели, стари истории, умора, която не се вижда отвън, невидима работа, която поглъща.

На работното място може да има кулминация на проект, промяна в екипа, въпрос на работно време или условия. Може да стане ясно, че вече не можете да работите по същия начин. Плутон в 12-ти дом показва, че голяма част от усилията се случват на заден план – психически, емоционално, чрез скрит стрес, който никой не вижда. Това е етапът, в който трябва да си признаете колко изтощено е било нещо.

Финансите не са основен фокус, но са свързани с това колко наистина можете да издържите. Ако постоянно работите на предела на възможностите си, не е чудно, ако финансовата картина не е в крак с вложените усилия - защото системата като такава е неустойчива. Юпитер в Рак във вашия 5-ти дом ви насърчава да инвестирате време и енергия в това, което ви прави щастливи, а не само в „трябва“.

В любовта може да има нужда от отдръпване, изчистване на стари привързаности или прекратяване на връзки, които са по-скоро навик, отколкото жива връзка. Ако сте във връзка, пълната Луна може да донесе темата за ежедневието: кой какво прави, как споделяте отговорностите, как се грижите един за друг. Ако сте необвързани, е лесно да изпитвате носталгия по минали връзки или да идеализирате нови хора. Помага да бъдете честни със себе си, без самообвинения.

Здравето е централната тема тук. Сатурн в края на вашия знак завършва дълъг цикъл, в който сте научили уроци за границите. Тялото сега показва много ясно къде сте си казали „да“ и къде сте се изчерпали напълно за другите. Струва си сериозно да организирате съня, храненето, почивката, помощта, ако имате нужда от нея – това не е лукс, а нещо основно.