През новата седмица една от зодиите е добре да отдели повече време за почивка. Това ще помогне да се разтовари, както физически, така и психически. В личен план не избягвайте разговорите. Само с тяхна помощ ще може да изгладите някои проблеми и недоразумения. За онези, които имат енергия в излишък сега е моментът да започнат да спортуват това, което им харесва. Какво очаква останалите зодии вижте в своя седмичен хороскоп за 10-16 ноември 2025 г.

Месечен хороскоп за ноември 2025 г.

Седмичен хороскоп за Овен

За да избегнете разочарование от резултатите си през тази седмица не се опитвайте да плувате срещу течението и да спорите с всички. Ако искате да се откроите, бъдете оригинални по свой начин, но внимавайте да не шокирате хората около вас. Преди да започнете нещо ново, уверете се, че това, което смятате за завършено, е наистина приключено. През почивните дни отделете време за спорт, активна разходка или дори малко плуване.

Още: Ретрограден Меркурий от 9 до 29 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

Седмичен хороскоп за Телец

Още: Предизвикателства през ноември 2025 г. за тези зодии

Тази седмица се опитайте да погледнете философски на света. Може да ви изпълни вътрешно напрежение, готово да избухне във всеки момент и да помете всичко по пътя си. Най-добре е да укротите този дракон, преди да ви усложни живота. Намерете компромис, опитайте се да разберете вътрешните си мотиви и не действайте прибързано. Избягвайте ненужни и неприятни срещи. Настроението ви ще се подобри в края на седмицата. Може да имате възможност да промените сферата си на работа, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Близнаци

Още: Началото на ноември ще бъде времето на 3 зодии да забогатеят

В началото на седмицата е възможно известно нарушаване на плановете ви, както и объркване в чувствата и настроението ви. Скоро обаче ще разберете, че всичко е било за по-добро. Тази седмица е изключително благоприятна за творчески занимания, които изискват уединение и самоизтъкване. Можете да очаквате прилив на енергия и хармонизиран вътрешен свят. Вашата засилена проницателност ще допринесе за бизнес или професионален успех. Доходите ви ще се увеличат.

Още: 4 зодии привличат чудеса в живота си до края на есента на 2025 г.

Седмичен хороскоп за Рак

Тази седмица ще е свързана с успешни пътувания, особено в понеделник и неделя, от най-кратките до най-дългите. В работата проявете далновидност - не уведомявайте колегите си за намеренията и идеите си все още. Възможни са стресови ситуации - опитайте се да държите емоциите си под контрол. До края на седмицата вашите способности и професионализъм ще бъдат търсени ценени. Именно в семейството си ще откриете смисъла, който прави промяната, разходите и живота смислени.

Още: Новата седмица ще донесе пробив: Една зодия ще се изправи пред труден избор

Седмичен хороскоп за Лъв

Тази седмица ще имате шанс да постигнете значителен напредък - просто трябва да изберете правилната посока, за да избегнете хвърляне напред-назад. В сряда ще можете да работите продуктивно по завършването на важен проект и успешно да реализирате плана си. В петък дръжте гнева си под контрол, в противен случай това може да ви обърне срещу вас. Вероятно ще бъдете доста конкурентноспособни на работното място, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Още: Началото на ноември ще бъде времето на 3 зодии да забогатеят

Седмичен хороскоп за Дева

През новата ще са необходими решителни действия, но все още се мъчите да разберете същността на нещата. Опитайте се да приоритизирате. Намалете рутинната работа и се съсредоточете повече върху креативността - импровизацията може да бъде много по-полезна от прецизните изчисления. В четвъртък можете да разчитате на подкрепата на приятели, но в събота бъдете предпазливи. Възможни са предизвикателства и разочарования в личния ви живот.

Седмичен хороскоп за Везни

Още: Зашеметяваща любов през ноември 2025 г. Щастливците на Зодиака

През тази седмица се концентрирайте върху решаването на непосредствени проблеми - дългосрочните перспективи могат да почакат. Бъдете спокойни и внимателни - бързането само ще увеличи натоварването. Опитайте се да избягвате открита конфронтация. Със сигурност ще постигнете повече с обич, отколкото със спор. Възможно е някаква връзка да приключи тази седмица, но скоро ще започне нов романс.

Седмичен хороскоп за Скорпион

През тази седмица са възможни определени трудности, но не се отдръпвайте от активния работен процес. Със сигурност успехът ви е гарантиран, колкото и да не ви се вярва. През целия период е най-добре да разчитате на доказани методи и да използвате нестандартни подходи само като допълнение. Успех и повишение ви очакват на работното място в края на периода. Авторитетът ви в екипа ще бъде непоклатим. През почивните дни не оставайте у дома - обогатете се с нови преживявания, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Възможности и печалби: При кои зодии отиват парите през ноември 2025 г.

Седмичен хороскоп за Стрелец

Тази седмица е особено важно да демонстрирате благоразумие и постоянство в постигането на целите си. Точно сега не си позволявайте безразсъдно или лекомислено поведение. Опитайте се да бъдете учтиви с другите, не отстъпвайте от правилата на възпитанието, но и не бъдете прекалено откровени с никого, независимо дали е близък или далечен ваш приятел. Ще бъдете напълно способни сами да решите проблемите си, чуждите съвети може да ви тласнат към грешно решение.

Седмичен хороскоп за Козирог

През тази седмица може да се сблъскате с множество проблеми, които ще ви завъртят главата. Не бързайте да сменяте работата си с надеждата за по-високи доходи. Ако запазите самообладание, ще имате различни възможности за разрешаване на кризата. Много спорни въпроси могат да бъдат решени положително до края на седмицата. През уикенда поемането на рискове и импулсивното вземане на решения, понякога изключително противоречиви, заплашват да разстроят близките ви.

Седмичен хороскоп за Водолей

Тази седмица е добре да отделите повече време за личния си живот. Всяка нова среща може да се окаже съдбовна. Втората половина на седмицата е благоприятна за кариеристите - тогава ще са успешни всякакъв вид пътувания и командировки. Най-важното е да избягвате конфликти с началниците си. Каквито и съмнения да имате - не показвайте своята подозрителност. Запазете съмненията за себе си, но не ги пренебрегвайте. Подгответе добре дома си и напълнете хладилника. Възможни са неочаквани гости през почивните дни.

Седмичен хороскоп за Риби

През новата седмица бъдете внимателни. Рискувате да се преуморите. Не предприемайте трудоемки начинания, въпреки че ентусиазмът ви към работата ще е похвален. Към средата на седмицата професионалните ви начинания ще протичат доста успешно, особено тези, които са свързани с документи. Докато планирате нови проекти, не забравяйте за стари, нерешени проблеми. Заемете се с работата си, като обективно оценявате силните си страни и успешно преодолеете предизвикателствата. В петък активността и интуицията могат да ви помогнат да постигнете високи резултати.

Снимки: iStock

Късметът през ноември 2025 г. отива при тези зодии