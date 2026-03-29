Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 30 март - 5 април 2026

Седмичният таро хороскоп за седмицата от 30 март до 5 април 2026 г. показва, че всяка зодия е готова на всичко, за да постигне целите си, според обърнатата двойка пентакли.

Тъй като тази седмица е пълна с дни на ангелски числа, значими астрологични движения, празници и отбелязвания, които перфектно съответстват на тази енергия, важно е да се отбележи, че вероятно ще се почувствате склонни да поемете отговорност за това, защо е отнело толкова време, за да се възползвате от дадена възможност . Независимо дали става дума за примамливи разсейвания или несигурност и недоверие, тази седмица всеки астрологичен знак е наясно къде е сгрешил и работи, за да го поправи най-накрая.

Таро карта за Овен тази седмица: Обърната страница на жезлите

Едно нещо, което научавате тази седмица, Овни, е, че когато нещо е предназначено за вас, то винаги е предназначено за вас. Благодарение на Пажа на Пръчките, който излиза в обратна посока, не само ви напомня за това, но и ви утешава напомнянето.

Притеснявали сте се, че сте пропуснали целта, но сега разбирате, че сте се забавили само, за да можете да бъдете в по-добро съответствие с това, което ви принадлежи. Тъй като тази енергия допълва нарастващата луна в Дева и Везни, усещате облекчение по отношение на здравето и взаимоотношенията си между понеделник и сряда.

Таро карта за Телец тази седмица: 2 жезли

Телец, посланието ти от таро тази седмица е кратко и сладко, точно както ти харесва. Имаш цели и с картата 2 на жезлите като твоя седмична карта таро, възнамеряваш да ги постигнеш тази седмица. Без изключения.

Тази нагласа отразява пълнолунието във Везни в четвъртък, което ви кара да работите за по-добър баланс между грижата за себе си и осигуряването на всички останали. Нямате нищо против да се грижите за хората, но отказвате да се изгубите, докато правите това.

Таро карта за Близнаци тази седмица: 9 мечове

Не позволявайте на Деветката мечове да ви плаши. Или поне не, защото това е смисълът тя да излезе като вашата карта таро тази седмица, ако можете да го повярвате.

Близнаци, позволяваш на тревогите си или на идеята да се подготвяш за най-лошото да те преследват. Но ето още една идея: Може би вече си преживял най-лошото.

Намаляващата, изпъкнала луна, танцуваща от Везни до Стрелец през уикенда, ви подтиква да откриете благодарност за преживяното , за да можете да бъдете отворени за това, което предстои, и да спрете да живеете в миналото.

Таро картата за Рак тази седмица: Обърнат Крал на Жезлите

С обърнатия Крал на Жезлите като карта Таро, Раци, трябва да облекчите напрежението тази седмица.

Носите много на плещите си и бихте могли да използвате малко помощ. По думите на г-жа Даутфайър: „Помощта е на път, скъпа!“ Тя идва чрез нарастващата полулуна в понеделник в Дева, когато вербализирате, че макар да нямате нищо против да помагате, екипната работа прави мечтата да се осъществи, така че всеки трябва да направи своята част.

Таро картата за Лъв тази седмица: 8 чаши обърната

Според обърнатата Осмица на Купите, Лъв, изкушен си да опиташ отново тази седмица. Какво те е заинтригувало толкова много, че искаш да дадеш втори шанс на нещо?

Благодарение на намаляващата, изпъкнала луна, преминаваща през Везни и Скорпион на 3-ти (или Ден 4/3 на Ангелското число), вие размишлявате върху ценна връзка от миналото с по-позитивна перспектива, което ви позволява да видите доброто и ви насърчава да се върнете назад.

Таро картата за Дева тази седмица: Паж на чашите

С Паж Чаши като ваша карта Таро, Дева, ви насърчаваме да се доверите на интуицията си тази седмица. Получавате божествени послания и трябва да ги следвате!

Въпреки че енергията на картата съвпада с движението на намаляващата луна през Везни и Скорпион в Разпети петък, трябва да се възползвате и от енергията на намаляващата луна в Стрелец в неделя след Великден. Ако искате големи награди, трябва да поемате големи рискове , особено когато смятате, че си струва и може да промени живота ви към по-добро.

Таро карта за Везни тази седмица: 7 меча обърната

Везни, със 7 меча в обратна посока, или изпитвате синдром на самозванец , пазите тайни, или избягвате да се занимавате с истината. Вече знаете, че истината ще излезе наяве рано, отколкото късно, нали?

Тази седмица ви носи неочаквано облекчение и по-добра стабилност, особено в събота, когато намаляващата полулуна в Скорпион свети в ден на ангелско число (4/4).

Таро карта за Скорпион тази седмица: Обърнат Крал на Жезлите

Скорпион, вече не си склонен да криеш от какво си недоволeн. Знаеш, че високите ти очаквания отразяват влиянието, което имаш, и тази седмица признаваш, че си приключил с по-малко.

Енергията на Стрелец на обърнатия Крал на Жезлите е жива и здрава в по-късната част на уикенда, когато намаляващата, изпъкнала луна свети в този знак в ден на ангелско число (4/5). Имате го, а на 5-ти, ден, създаден за промени, изисквате ефективна промяна.

Таро картите за Стрелец тази седмица: обърната 5-ца на жезлите и съд

Стрелец, с тези две карти, които излизат за вашия таро хороскоп, спокойно можем да кажем, че ще се притеснявате да не прекрачите границата тази седмица.

Последното нещо, което искате да направите, е да съдите, но според вас някой прави нещата по-трудни от необходимото. Време е да поставите нещата в перспектива, нещо, с което чувствате нужда да помогнете, докато нарастващата луна е в Дева на ден 3/30 от ангелското число.

Тъй като Венера навлиза в Телец в същия ден, вие използвате собствения си път на личностно израстване като ориентир, за да помогнете по-добре на всеки, който се бори със собствените си трудности.

Таро карта за Козирог тази седмица: Паж с мечове

Козирог, известен си с упоритата си работа, но с Пажа на мечовете като твоята карта таро тази седмица, си по-известен с идеите си и жаждата си за знания.

Тази енергия е в съответствие с астероида Сафо, който се премества в Рак във вторник, или ден 3/31 на ангелското число. Чувствате се по-сигурни, показвайки колко сте креативни, защото вярвате в себе си и знаете кой ви пази.

Таро карта за тази седмица за Водолей: Колелото на късмета

Всичко се развива във ваша полза тази седмица, Водолей, според Колелото на късмета като вашата карта таро. Положението се обърна и сега вие сте на върха.

Това е моментът на завършване на кръга, който чакате дълго време, нещо отразено в Пълнолунието във Везни на ден 4/2 от ангелското число. Балансът е възстановен и ви кара да се чувствате по-стабилни, отколкото сте се чувствали от известно време. Заслужихте си това, така че се насладете!

Таро картата за Риби тази седмица: Обърната колесница

Риби, тази седмица ще получите урок по самодисциплина с картата Колесница в обратна посока.

Не сте фен на забавянето или забавянето, но вселената ви изпитва тази седмица, за да види дали ще останете фокусирани или ще позволите на илюзията за противопоставяне отново да ви отклони от пътя ви.

Намаляващата луна, преминаваща през Скорпион и Стрелец на ден 4/5 от числото на ангела, ви пита дали сте се поучили от предишните уроци и дали ще използвате това като отправна точка, за да направите истинска промяна отсега нататък.