В мач с два автогола: Лудогорец надви четвъртия в Румъния (ВИДЕО)

Лудогорец постигна успех с 3:2 над Фарул Констанца в приятелска среща на "Хювефарма Арена". Бернард Текпетей даде аванс на "орлите" с хубаво изпълнение в 15-ата минута. Само 120 секунди по-късно Денис Алибец възстанови паритета. До почивката Диниш Алмейда си отбеляза автогол, но разградчани си върнаха предимството през втората част. Винисиус изравни от пряк свободен удар, а Густаво Маринс прати топката в собствената си врата, с което донесе победата на "зелените".

В началото на срещата Салидо тества уменията на стража на гостите Александру Бузбучи, който изби в корнер. 180 секунди по-късно Биле изтърва изгодна възможност. В деветата минута и Падт показа рефлкес. Четвърт час след началото Сон центрира към Чочев, който свали с гърди за Текпетей, а крилото засече за 1:0. Само 2 минути обаче бяха нужни на Фарул, който заема четвърто място в румънския елит, да изравни чрез Алибец.

В края на полувремето Алмейда си отбеляза автогол при нескопосан опит да изчисти центриране. "Орлите" реагираха през втората част. Винисиус стреля по земя от пряк свободен удар, противниковият вратар не се намеси по най-добрия начин и топката се оплете за 2:2. В 64-тата минута обратът бе факт. Куртулуш засече с глава центриране от корнер, Маринс пробва да играе с топката, но я прати в собствената си врата - 3:2.

