Зимният "удар" на клуба: Лудогорец е като Реал Мадрид

Нападателят Алберто Салидо, който изненадващо премина в Лудогорец през зимния трансферен прозорец, разкри как се е стигнало до този развой в кариерата му. Испанецът разказа, че е бил почти подписал с ФК ЦСКА 1948 през февруари, когато е получил 2 други предложения, едното от които е било от Разград и той не се е поколебал да го приеме.

Испанецът "отсвири" ЦСКА

Любопитното е, че втората оферта, дошла в последния момент, е била на ЦСКА. На нея обаче Салидо изобщо не е обърнал внимание. Допълнително интересна тази информация става заради факта, че съперникът на двата "червени" клуба, както и на Лудогорец - Левски, беше сред най-сериозните кандидати за подписа на играча през зимата.

"Беше хаос. Минавах медицински прегледи в ЦСКА 1948 и на 24-ти, последният ден, още преди да съм подписал, получихме две обаждания. Без да се замисляме много, решихме и отидохме в офисите на Лудогорец", разказа нападателят, който сравни клубната база на актуалния български шампион с тази на... Реал Мадрид.

Лудогорец като... Реал Мадрид

"На клубно ниво, що се отнася до съоръженията и оборудването, имаме всичко. Невероятно е. В съблекалнята имаме басейн, джакузи, сауна и лед. Относно документи и бюрокрация, ако имате нужда от нещо, то се прави на същия ден или на следващата сутрин . Искам да кажа, че е като в Реал Мадрид, така да се каже", обясни испанецът пред агенция "ЕФЕ".

"Титлата? Осъществима!"

Бившият играч на Берое не се притеснява от големия аванс на Левски пред новия му тим в битката за титлата, определяйки спечелването на първото място като "повече от осъществимо". "Ако съм в Лудогорец, това е защото съм го заслужил. Костваше ми много страдание, пот и сълзи. Не правя неща, очаквайки нещо в замяна, а по-скоро да се чувствам добре и да спя добре през нощта", завърши легионерът в Първа лига.