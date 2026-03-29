Лайфстайл:

Зимният "удар" на клуба: Лудогорец е като Реал Мадрид

29 март 2026, 17:04 часа 224 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нападателят Алберто Салидо, който изненадващо премина в Лудогорец през зимния трансферен прозорец, разкри как се е стигнало до този развой в кариерата му. Испанецът разказа, че е бил почти подписал с ФК ЦСКА 1948 през февруари, когато е получил 2 други предложения, едното от които е било от Разград и той не се е поколебал да го приеме.

Испанецът "отсвири" ЦСКА

Любопитното е, че втората оферта, дошла в последния момент, е била на ЦСКА. На нея обаче Салидо изобщо не е обърнал внимание. Допълнително интересна тази информация става заради факта, че съперникът на двата "червени" клуба, както и на Лудогорец - Левски, беше сред най-сериозните кандидати за подписа на играча през зимата.

"Беше хаос. Минавах медицински прегледи в ЦСКА 1948 и на 24-ти, последният ден, още преди да съм подписал, получихме две обаждания. Без да се замисляме много, решихме и отидохме в офисите на Лудогорец", разказа нападателят, който сравни клубната база на актуалния български шампион с тази на... Реал Мадрид.

Лудогорец като... Реал Мадрид

"На клубно ниво, що се отнася до съоръженията и оборудването, имаме всичко. Невероятно е. В съблекалнята имаме басейн, джакузи, сауна и лед. Относно документи и бюрокрация, ако имате нужда от нещо, то се прави на същия ден или на следващата сутрин . Искам да кажа, че е като в Реал Мадрид, така да се каже", обясни испанецът пред агенция "ЕФЕ".

"Титлата? Осъществима!"

Бившият играч на Берое не се притеснява от големия аванс на Левски пред новия му тим в битката за титлата, определяйки спечелването на първото място като "повече от осъществимо". "Ако съм в Лудогорец, това е защото съм го заслужил. Костваше ми много страдание, пот и сълзи. Не правя неща, очаквайки нещо в замяна, а по-скоро да се чувствам добре и да спя добре през нощта", завърши легионерът в Първа лига.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Адриана Димитрова
ЦСКА Лудогорец ФК ЦСКА 1948 Първа лига Алберто Салидо
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес