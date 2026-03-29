Природно явление: Кремъл лъготи за черния въздух от Уст-Луга, готви забрана за износ на бензин. Украйна пак взриви руския петрол (ОБЗОР-ВИДЕО)

31 далекобойни дрона са били свалени през тази нощ в Ленинградска област, съобщава губернаторът на областта Александър Дрозденко в официалния си канал в Телеграм. Той признава, че в момента се гасят нови пожари, избухнали в ключовото за износа на руски петрол руско пристанище Уст-Луга, намиращо се на Балтийско море. А в предишна публикация посочи, че има нови щети в пристанището, без повече уточнения какви точно и колко са големи – ОЩЕ: Неизброими щети и поражения в руското пристанище Уст-Луга след масирания украински удар (ВИДЕО)

Че са големи, се вижда образно казано чак от Финландия. Още преди новата атака, командващите Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Роберт Бровди с позивна "Мадяр" заяви, че досегашните украински въздушни удари по Уст-Луга, Приморск и рафинерията КИНЕФ в Ленинградска област и рафинерията в Ярославска област са създали дефицит в износа на руския петрол от 2,5 млн. барела петрол. Спряното количество от Уст-Луга и Приморск е 1,9 млн. барела. Преди 2 дни руският вицепремиер Александър Новак издаде заповед да бъде подготвен проект за забрана на износа на руски бензин в чужбина от 1 април до 31 юли, заради рязкото му поскъпване – ОЩЕ: "Димът се виждаше дори във Финландия": Украински дронове удариха износа на руски петрол в Балтийско море (ВИДЕО)

Magyar says recent strikes on Ust-Luga, Primorsk, Kirishi and Yaroslavl created a 2.5M bpd bottleneck for Russia’s oil export and refining. He breaks it down as 1.9M bpd of stopped transshipment at Ust-Luga and Primorsk plus 650k to 700k bpd from Kirishi and Yaroslavl. pic.twitter.com/AsT21tX5qJ — WarTranslated (@wartranslated) March 28, 2026

More footage from Ust-Luga. Large plumes of smokes are rising from ongoing fires at the oil facilities. #Russia https://t.co/VSGQ7QDHyz pic.twitter.com/nW3PHAEfrb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 28, 2026

Ситуацията още преди ударите от малките часове на нощта в Ленинградска област си остава тежка – пожарите и без това бяха огромни. Толкова, че руското министерство на извънредните ситуации предупреди, че въздухът в Санкт Петербург е много замърсен. Обаче публикуваното от прокремълския информационен телеграм канал Mash (собственикът му Арам Габрелянов е под санкции от ЕС) официално обяснение защо е покъртително. Според него излиза, че всичко е природно явление – имало "неблагоприятни метеорологични условия поради рязка промяна на температурата", което формирало атмосферни зони, спиращи вредните емисии от транспортния сектор – затова небето изглеждало като покрито с черен воал. Такова явление траело ден-два, обаче можело и да е по-продължително. В руските медии има пълно мълчание за огромните поражения в Уст-Луга и Приморск, но в социалните мрежи не е така – излизат постоянно видеокадри и снимки, както и коментари като: "Тъмно е като в рог":

St. Petersburg and the Leningrad region were told the thick black haze has nothing to do with Ukrainian strikes on the ports. It’s just “unfavorable weather conditions” trapping emissions near the ground until wind or rain shows up. https://t.co/GUNIb94ha4 pic.twitter.com/dmce6l3aWN — WarTranslated (@wartranslated) March 28, 2026

Пред Deutsche Welle руският писател, журналист, радио и телевизионен водещ Дмитрий Глуховски коментира, че пропагандата в Русия е като борш – работи ефективно заради цвеклото, чийто цвят покрива всичко друго. Глуховски обясни следното: Кремъл не винаги разчита на силни послания, а произвежда атмосфера с усещане за нормалност. Не само чрез агресивни пропагандисти, но и чрез уж "обикновени" гласове - водещи, културни дейци, интелектуалци, които не крещят лозунги, а тихо легитимират случващото се около тях. И дори да не вярваш, да си скептичен, ти си част от "борша" и цвеклото те прави червен и теб, независимо какъв "зеленчук" си. Най-опасната пропаганда не е тази, която те кара да вярваш – тя е тази, която те кара да приемаш:

“Propaganda is like borscht”



Russian writer Dmitry Glukhovsky explains why Russian society is so susceptible to propaganda. According to him, it works like beetroot soup: even if you’re not the beetroot, you still turn red just by being in the same environment.



The Kremlin’s… pic.twitter.com/hluGnJiryE — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2026

Всъщност украинската въздушна атака срещу Уст-Луга беше акомпанирана от атака и срещу Брянска област, през която минава най-краткия маршрут за украинските далекобойни дронове за Ленинградска област, както и за Московска област. Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщи в канала си в Телеграм, че тази нощ над областта са свалени 48 далекобойни дрона, нямало щети и пострадали хора. Излезе обаче информация и, че е имало и изстреляни ракети – а лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна се подигра, че в Брянск дошло НЛО. Заревото на някои от видеокадрите от атаката ясно показва, че най-вероятно изобщо не става въпрос само за свалени дронове:

Air defense is active over Bryansk right now, with what sounds like an aircraft overhead. pic.twitter.com/QH9rZ5Ra2w — WarTranslated (@wartranslated) March 28, 2026

Explosions are reported in Bryansk, Russia. Local reports and footage indicates that a combination of missiles and drones is being used. #Russia pic.twitter.com/bbcCrcTDVc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 28, 2026

Руското военно министерство вече оповести редовната си сутрешна сводка, без да прави разбивка по области – тази нощ руската ПВО свалила 203 далекобойни украински дронове, като дронове са сваляни и в Московския регион.

Мониторинговата група Oko Gora публикува списък с руски химически предприятия, които Украйна атакува за месец и половина. Става въпрос за общо 13 въздушни удара – ОЩЕ:

OSINT group Oko Gora lists 13 strikes on Russia’s chemical industry in 40 days under “NITRO-STRIKE 2026”



17 Feb AO Metafrax Chemicals

25 Feb PJSC Dorogobuzh

4 Mar AO UralHim

9 Mar PJSC Akron

11 Mar PJSC KuibyshevAzot

11 Mar AO Metafrax Chemicals

13 Mar AO UralHim

13 Mar PJSC… pic.twitter.com/wBLDkcIKhx — WarTranslated (@wartranslated) March 28, 2026

На този фон, прибалтийските републики излязоха с общо изявление, в което поискаха още по-тясна и по-добра координация по отношение на защитата от дронове. Инвестираме 5% от БВП в отбрана, приоритет е закупуването на ПВО системи, но усилията на НАТО да се подсили противовъздушната отбрана на Източния фланг трябва да се ускорят – специално за процеса на навременно идентифициране и прехващане на вражески въздушни обекти и специално дронове, поискаха прибалтийските страни. И трите държави -Литва, Латвия и Естония, подкрепиха Украйна в борбата ѝ срещу Русия, като я оневиниха за дронове, навлезли на тяхна територия, които може и да са украински, още тече разследване – ОЩЕ:

Baltic defense ministers warned of drone incursions into NATO airspace and called for stronger multi-layered air defense after recent incidents tied to Russia’s war. They urged accelerated improvements in detection and interception systems. #NATO pic.twitter.com/YybOvpw3mc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 28, 2026

Предвид цялата тази картинка обаче, Русия няма нужда от пълна моблизация. Това каза зам.-секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, който е бивш руски президент и премиер. Всички влезли в руската армия били достатъчно, за да изпълняват бойните задачи. Сред задачите на руската армия, ясно се видя в продължение на над 4 години, са безкраен тероризъм и систематични удари по гражданска инфраструктура в Украйна, с цел лишаване на украинското общество от елементарни условия за живот като редовно подаване на ток и вода в най-студените месеци на годината, с което да предизвика такъв социален натиск към управляващите в Украйна, че те да се съгласят страната да се предаде и да приеми всички условия и прищевки на руския диктатор Владимир Путин. Дори при тази ситуация обаче, Украйна не се предава – и намира начин да оценява живота. Пример от Николаев, един от често атакуваните с далекобойни дронове и ракети от Русия украински градове – McDonald's пак отвори врати там:

🤡 Medvedev says there is no need for a new wave of mobilization in Russia



He claims that the number of contracted soldiers already recruited is “more than sufficient” to carry out the “objectives of the special military operation.” pic.twitter.com/jqK9TYZs7d — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2026

WATCH: McDonald’s reopened in Ukraine's Mykolaiv after 4+ years of war closure. pic.twitter.com/HRiE1Ibgo7 — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязко увеличение на дневна база на интензивността на сухопътните военни действия има в Украйна съгласно официалната информация на украинския генщаб. На 28 март е имало 236 бойни сблъсъка спрямо 181 на 27 март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 280 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 52 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3886 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 360 нагоре. Руската армия е използвала 8769 FPV дрона, което с около 500 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Руският фокус отново е в южната част на Донецка област и в Запорожка област. Покровското направление е най-тежко – 57 спрени руски пехотни атаки там, като пак и Покровск, и Мирноград са посочени като места на активни боеве, но най-голямата концентрация на военни действия е в Гришино, западното предградие на Покровск, Родинско – северното предградие на Покровск, покрайнините на Билецко (селце малко по-на север от Родинско), и източната линия на сектора на юг от Добропиля (Новомиколаевка, Ново Шахово, Червен Лиман, Новопавловка). Още 27 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 22 руски пехотни атаки са извършени в Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе – има видеокадри от истинска касапница, устроена от 37-ма украинска бригада на морската пехота при руски опит за атака с бронирана техника. Съобщава се за 27 убити руски войници, както и множество унищожени и понесли щети руски военни превозни средства, включително танк (ВИДЕО, 18+ - има възрастово ограничение, може да се види само от потребители на социалната мрежа "Х" и само ако са влезли в профила си). При Гуляйполе, Запорожка област, са станали 33 руски пехотни атаки, а в Ореховското направление – най-западното в Запорожка област, са станали 10 руски пехотни атаки. И там има видеокадри от руски механизирани атаки при Работино и Мала Токмачка, завършили с разгроми на атакуващите руски части. Няма друго направление на фронта с двуцифрен брой руски пехотни атаки, в Купянското е имало 9.

Azov Brigade scouts captured Russian occupiers near Dobropillia while clearing a position pic.twitter.com/dsqp6OLJ8O — WarTranslated (@wartranslated) March 28, 2026

Ukraine’s 65th Mechanized Brigade destroyed a Russian mechanized assault near Robotyne during a morning engagement. A total of 10 vehicles were eliminated. #Ukraine pic.twitter.com/l5AO2BImvh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 28, 2026

Ukrainian forces repelled a Russian mechanized assault near Mala Tokmachka in Zaporizhzhia region, destroying a tank, BMP and vehicles advancing on 118th Brigade positions. Around 10 troops were killed and 10 wounded in the failed attack. #Ukraine pic.twitter.com/pqvQr7o6tO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 28, 2026

(КАРТА) При целия руски натиск в Олександриевското направление за последните 24 часа обаче има данни и то в руски телеграм канали, че украински десантно-щурмови групи са забелязани в Темировка. Това село се намира източно от Новомиколаевка и югоизточно от Березово, което Украйна официално обяви за върнато преди 2 дни. Овладяване на Темировка ще значи сигурно прекъсване на руската логистика по пътя Велика Новоселка – Гуляйполе.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец анализира какво се случва в Славянското направление, северно от Константиновка и южно от Лиман. Там действат основно части на Трета общовойскова руска армия. Непосредствените руски цели са пробив по река Северски Донец по линиите Закитно – Крива Лука, Платоновка – Каленики и Святопокровск – Ризниковка, за да бъде атакувана Рай-Олександровка. Машовец казва, че руски части са южно от Крива Лука, без да могат да превземат селото, но вероятно са влезли в Каленики и Ризниковка. Закитно се превръща в препъникамък за руснаците в този район и заради фланговото му значение руснаците пращат натам части, които иначе е трябвало да атакуват Рай-Олександровка и да осигурят плацдарм на Северски Донец. Руснаците атакуват и интензивно по пътя Бахмут – Славянск и са стигнали на линията Липовка – Федоровка Друга, което Машовец сочи като значим техен тактически успех. Той посочва, че руската военна тактика в Славянското направление включва опит да се обкръжи дадена украинска защитна позиция, а не директен щурм. Ситуацията за ВСУ е трудна, но още не е критична, прави оценка украинският военен анализатор. По думите му, в Славянското направление руснаците се движат общо взето "добре", ако ще започват атака срещу Славянск и Краматорск в началото на лятото на 2026 година, обаче на северния фланг, откъм Лиман, и на южния, откъм Константиновка, са безнадеждно изостанали с графика. И ако на тези флангове не бъдат пратени значими руски подкрепления и не бъдат осъществени пробиви (пълно превземане и укрепване от руснаците на Лиман, Константиновка и Дружковка), Трета общовойскова руска армия ще трябва сама да атакува челно към Славянск и Краматорск, а това неимверно намалява шансовете ѝ за успех. Машовец смята, че много правилно украинското военно командване е организирало по-силна отбрана в Константиновка и Лиман, а напредъкът на Трета общовойскова руска армия в един момент ще се окаже неподкрепен и спокойно може да се повтори ситуацията от есента на миналата година, когато 51-ва общовойскова армия се втурна към Добропиля, северно от Покровск, уж напредна за няколко дни с 15-тина километра и последва пълно унищожение на този руски плацдарм до състояние, при което в момента 51-ва армия се бие пак от изходните позиции, от които тогава тръгна.

