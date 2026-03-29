Дронове навлязоха във въздушното пространство на Финландия

Министерството на отбраната на Финландия съобщи днес за предполагаемо неправомерно навлизане на безпилотни летателни апарати - дронове във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс. Дроновете са били засечени в югоизточната част на Финландия, уточниха още от ведомството. Според последната налична информация, един дрон се е разбил северно от Коувола, а друг е ударил земята източно от града.

Военновъздушните сили са изстреляли в действие изтребители F/A-18 Hornet, за да идентифицират обектите.

Военновъздушните сили потвърдиха също така, че дроновете са украински.

Военновъздушните сили заявиха, че в 8:45 ч. сутринта са проследили и идентифицирали украински дрон AN196 в района, добавяйки, че пилотът не е използвал потискащ огън в опит да избегне странични щети. Дронът се е разбил в земята северно от Коувола.

Литва, Латвия и Естония също отчетоха инциденти с дронове

По-рано тази седмица Литва, Латвия и Естония отчетоха инциденти с разбили се на тяхна територия дронове, които впоследствие бяха обявени от правителствата на балтийските републики за украински.

Трите държави се обърнаха към НАТО с призив за подсилване на противовъздушната им отбрана.

Инцидентът в Естония бе над Финския залив. В Литва предположиха, че падналият на територията на страната дрон е участвал в украинско нападение срещу основните руски пристанища за експорт на гориво на Балтийско море - в Приморск и Уст Луга.

