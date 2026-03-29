Двама рожденици и един контузен: България проведе последна тренировка в Индонезия

Националният отбор по футбол на България проведе последната си тренировка в Джакарта преди двубоя с домакина Индонезия от турнира „FIFA Series 2026”. Заниманието премина в добро настроение. В редиците на "лъвовете" имаше и двама рожденици. Вратарят Даниел Наумов стана на 28 години, а халфът на Славия Кристиан Стоянов навърши 22. Единствен на облекчен режим се подготвяше Доминик Янков.

Той получи травма в първата среща в Индонезия на 27-и срещу Соломоновите острови. С Янков се занимаваха физиотерапевтите по специална програма на тъч линията. Халфът на Локомотив София е с травма в глезена, но по-рано днес селекционерът Александър Димитров обяви, че състоянието му не е притеснително, но ще получи почивка от превантивна гледна точка.

Напоителният, ситен дъжд по никакъв начин не се отрази на отбора, а играчите приеха играта на „квадрат“ с много емоции и шеги. Заниманието днес започна с дълги разигравания, след което футболистите минаха в традиционния „квадрат“, а малко по-късно селекционерът Димитров изискваше да се увеличи интензивността. За България предстои двубой с домакина Индонезия на терен „А“ до стадион „Гелор Бунг Карно“. Началото е в 16:00 часа българско време.