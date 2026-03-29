Трима души, сред които и дете, бяха убити при руска бомбардировка в Краматорск

Трима души бяха убити в украинския град Краматорск при руска бомбардировка, а най-малко седем са ранените, предаде Укринформ, като се позова на публикация във "Фейсбук" на началника на военната администрация на Донецка област Вадим Филашкин. “Най-малко трима души бяха убити, а седем - ранени, в резултат на удар в Краматорск. Сред убитите е 13-годишно момче. Ранените са на възраст между 20 и 85 години”, написа той.

Филашкин уточни, че руските сили са пуснали авиобомба в града. Нанесени са щети на редица високоетажни сгради.

Жертва и в Запорожка област

По-рано днес жена на загина в украинската Запорожка област при руски обстрел, предаде Укринформ, като се позова на началника на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров. Двама души са ранени, уточнява агенцията.

"Руснаците нанесоха удар в Заричне с управляеми авиобомби. Частен дом и обществена сграда бяха разрушени, като избухна пожар. Беше убита 75-годишна жена, а 72-годишен мъж - ранен", съобщи Федоров в публикация в канала си в приложението "Телеграм".

На друго населено място - Биленке, руски дрон е нанесъл щети по къща, а 77-годишен мъж е ранен.

През изминалото денонощие руските сили нанесоха 780 удара по 41 населени места в Запорожка област, отбелязва Укринформ.