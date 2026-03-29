Пловдивския Джанини: Само Левски може да реши спора за титлата в своя полза

Треньорът на Добруджа Ясен Петров гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ.

Бившият наставник на Левски сподели и мнението за битката за титлата тази година. „Ще бъде интересна. Нашето първенство е интересно в момента. Надявам се да бъде така до края. Левски има комфортен аванс и само самият отбор на Левски може да реши спора за титлата в своя полза. До този момент показват, че имат сили“, сподели специалистът.

„Сам никой не успява в живота. Това е благодарение на добрата атмосфера в нашия клуб. Благодарение, колкото да звучи нелогично, и на работата на хората, които са били преди нас. Всеки си е дал своята енергия. Аз преди 2 месеца и 24 дни, седейки на този стол казах, че заслугата затова ние да сме малко по-стабилизирани ще бъде на хората, които са позитивно настроени и работят за нашия клуб. В това число жените, които се грижат за нас, домакинът, администраторът, хората, които са над нас в клуба и хората, които идват и ни подкрепят на стадиона", категоричен е Петров.

„Винаги съм попадал в трудни ситуации, винаги съм бил пожарен вариант и е трябвало да гася пожари. Съгласих се защото ми се работеше, хората които ме поканиха – президентът и спортният директор, бяха изключително коректни към мен" завърши Петров.