Спорт:

Бритни Спиърс продаде целия си музикален каталог

11 февруари 2026, 14:28 часа 145 прочитания 0 коментара
Бритни Спиърс продаде целия си музикален каталог

Американската певица Бритни Спиърс е продала правата върху музикалния си каталог на издателство Primary Wave, което държи и правата върху музиката на Боб Марли, Уитни Хюстън, Принс и Джон Ленън, предаде АФП. Точната сума на договора не се съобщава, но според източници, цитирани от портала за знаменитости TMZ, става въпрос за около 200 милиона долара. Според тях Спиърс е доволна от сделката, сключена на 30 декември м.г. Сумата е сравнима с продажбата на правата върху музикалния каталог на канадския певец Джъстин Бийбър през 2023 г.

Финансовото състояние на Спиърс

Снимка: Getty Images

През 2008 г. Бритни Спиърс беше призната за частично недееспособна поради проблеми с наркотици и опасения за психическото ѝ здраве. Оттогава финансите на изпълнителката, включително многомилионният ѝ доверителен фонд, се контролираха от баща ѝ и назначен от съда адвокат. На 13 ноември 2021 г. американски съд постанови прекратяване на настойничеството на бащата над дъщеря му.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Бритни Спиърс се страхува от семейството си

Състоянието на 44-годишната Бритни Спиърс, носителка на редица музикални награди, включително "Грами", се оценява на около 60 милиона долара. Певицата, известна с хитовете си "Baby One More Time" и "Oops!... I Did It Again", се присъединява към нарастващия списък от артисти, продали музикалните си права през последните години - от Брус Спрингстийн до Боб Дилън, Шакира и KISS, пише БТА.

Още: Връзката на Люис Хамилтън и Ким Кардашиян вече е публична (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
звезди Бритни Спиърс музикален каталог
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес