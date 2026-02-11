Бритни Спиърс продаде целия си музикален каталог

Американската певица Бритни Спиърс е продала правата върху музикалния си каталог на издателство Primary Wave, което държи и правата върху музиката на Боб Марли, Уитни Хюстън, Принс и Джон Ленън, предаде АФП. Точната сума на договора не се съобщава, но според източници, цитирани от портала за знаменитости TMZ, става въпрос за около 200 милиона долара. Според тях Спиърс е доволна от сделката, сключена на 30 декември м.г. Сумата е сравнима с продажбата на правата върху музикалния каталог на канадския певец Джъстин Бийбър през 2023 г.

Финансовото състояние на Спиърс

Снимка: Getty Images

През 2008 г. Бритни Спиърс беше призната за частично недееспособна поради проблеми с наркотици и опасения за психическото ѝ здраве. Оттогава финансите на изпълнителката, включително многомилионният ѝ доверителен фонд, се контролираха от баща ѝ и назначен от съда адвокат. На 13 ноември 2021 г. американски съд постанови прекратяване на настойничеството на бащата над дъщеря му.

Състоянието на 44-годишната Бритни Спиърс, носителка на редица музикални награди, включително "Грами", се оценява на около 60 милиона долара. Певицата, известна с хитовете си "Baby One More Time" и "Oops!... I Did It Again", се присъединява към нарастващия списък от артисти, продали музикалните си права през последните години - от Брус Спрингстийн до Боб Дилън, Шакира и KISS, пише БТА.

