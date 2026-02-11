Любопитно:

"Най-отдалечен е от завладяната държава": АПС след избора на служебен премиер

Той е най-отдалечен от това, което коментираме последните два месеца и го чухме от всички. Приемаме, че е най-отдалечен от този модел на завладяната държава. Така от партията Алианс за права и свободи (АПС) коменитраха избора на Андрей Гюров за служебен премиер. "Очакваме реални действия и преки ефекти", каза Хайри Садъков.

Той добави, че те са последователни в действията си и споделят визията на президента Илияна Йотова за избора на служебен премеир.  

Депутатът отправиха призиви към бъдещия служебен премиер. "Да се организира по възможно най-добър начин прозрачен публичен избор - честни избори“, заяви той.

По време на вчерашните консултации при Йотова, от АПС заявиха, че формацията е наясно с ограничения избор, с който разполага президентът след последните конституционни промени. След вътрешни обсъждания АПС е стигнала до извода, че най-подходящият кандидат е Андрей Гюров, като според Садъков това би повишило и избирателната активност и би допринесло за ограничаване на т.нар. завладяна държава.

Припомняме, че днес президентът Илияна Йотова реши, че поста служебен премиер ще заеме Андрей Гюров. В четвъртък (12 февруари) тя ще приеме на "Дондуков" 2 Гюров, където ще му възложи да състави служебен кабинет. ОЩЕ: Президентът Йотова обяви името на служебния премиер

Виолета Иванова
