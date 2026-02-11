90 млрд. евро заем за Украйна от ЕС: Официално одобрение от ЕП и обяснение откъде идват парите

Европейският парламент твърдо подкрепи одобрения на ниво Европейски съвет заем от 90 млрд. евро за Украйна. Общо 458 евродепутати казаха "да", 140 гласуваха с "не", а 44 се въздържаха. Заемът ще покрива нужди на Украйна за периода 2026 - 2027 година.

От заема 30 милиарда евро ще бъдат предоставени за макрофинансова помощ или бюджетна подкрепа, предоставени чрез механизма на ЕС за Украйна. 60 милиарда евро ще бъдат разпределени като военна помощ за Украйна и за възлагане на обществени поръчки за военно оборудване, като се гарантира своевременен достъп до отбранителни продукти от критично значение от — основно — отбранителната промишленост на Украйна, ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП)/Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Ако определени оръжия или военно оборудване не са незабавно на разположение от тези държави за спешна доставка в Украйна, ще се прилага набор от целеви дерогации за снабдяването им от други държави.

Откъде идват парите - ще бъде теглен европейски заем от финансовите пазари както и от остатъците, които се генерират в седемгодишната рамка по бюджета на ЕС. Припомняме - в бюджета на ЕС се залагат максимално допустими разходи т.е. се осигуряват пари до определена граница за всеки сектор, като не е задължително да се изхарчат всичките. Остатъкът се нарича "марж" - той ще отиде за Украйна в рамките на тези 90 млрд. евро. Разходите за обслужване на дълга ще бъдат покрити от годишните бюджети на ЕС. ЕК оцени разходите за обслужване на дълга на около 1 милиард евро за 2027 г. и на около 3 милиарда евро годишно от 2028 г. нататък. Украйна ще погаси главницата по заема с военни репарации от Русия.

За да влезе в сила решението, Европейският съвет трябва официално да го приеме. Стане ли така, ЕК да извърши първото плащане в началото на второто тримесечие на 2026 година.

Цялото финансиране ще бъде обвързано със строги условия, включително трайния ангажимент на Украйна към демократичното управление, принципите на правовата държава и защитата на правата на човека, включително правата на малцинствата. Това включва продължаващите усилия за борба с корупцията и укрепване на демократичните институции.

Източник: Европейският парламент