“Тепърва ще берем голям срам“: Милен Керемедчиев за влизането ни в Съвета за мир на Тръмп

Това е голям гаф за нашата дипломация, тепърва ще берем голям срам. Така в предаването Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на икономиката и на външните работи Милен Керемедчиев коментира влизането на България в Съвета за мир на Тръмп, станало с подписа на премиера в оставка Росен Желязков: “Това е голям гаф за нашата дипломация. Аз не само, че не виждам никакъв външнополитически дивидент за България от това, точно обратното. Според мен ние тепърва ще берем голям срам от това, което се случи. Защото в първа точка на този Съвет за мир пише: “Това е международна организация.“ България и премиерът в оставка Росен Желязков не могат да подпишат документ без ратификация в Народното събрание. Той даже не е внесен и там.

С фойерверки и фанфари

И в един момент се оказва, че ние с фанфари и фойерверки подписваме нещо, което ние не можем да изпълним.

Също така на 19-ти (февруари, бел. ред.) срещата ще бъде за финансирането на възстановяването на Газа. Там, по плана, който е поставен от Джерад Къшнър, зетя на Доналд Тръмп, трябва да бъдат събрани 30 милиарда долара.

България е казала, че няма да участва финансово там. Т. е. ние няма да участваме финансово, нелегитимно сме подписали и сме казали, че подписът ни не важи нищо. По този начин как да си отговорим на въпроса защо всъщност го направихме това?

Ако искахме да се сближим със САЩ, това е точно противоположното нещо на това, което направихме в момента.“

