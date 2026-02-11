Оставката на Румен Радев:

Киселова очаква Гюров да подаде оставка като подуправител на БНБ

Председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" доц. Наталия Киселова очаква Андрей Гюров да подаде оставка като подуправител на БНБ. Това стана ясно от изявлението й пред медиите в парламента. Според нея така би се разрешил евентуален юридически казус около неговата длъжност и твърденията за несъвместимост. Киселова отбеляза, че той е в неплатен отпуск в момента и се очаква акт на съда в Люксембург по казуса. 

"Докато е заемащ длъжността подуправител, той е част от списъка, от който президентът може да избере", добави Киселова. 

Чия е отговорността за честните избори?

Киселова коментира и номинацията на Гюров за служебен премиер. 

"Всички видяхме, че г-жа Йотова проведе сериозни консултации. Не всички парламентарни групи се отнесоха сериозно. От тук насетне очакваме посоченият за служебен министър-председател да представи един компетентен и независим състав на Министерски съвет, за да се изпълни основната функция, а именно честни избори", добави тя. 

Според нея отговорността за честни избори е на Андрей Гюров. 

Относно евентуална номинация на Бойко Рашков за служебен премиер, Киселова обърна внимание, че по проектосъстава на правителството и след това по действията му ще може да се каже дали са се справили със задачата. ОЩЕ: Сачева: Служебният кабинетът ще бъде на ПП-ДБ и на Йотова (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
